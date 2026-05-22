JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 23,86 Euro auf "Underweight" belassen. Jüngste Zahlen und Ankündigungen von US-Einzelhändlern wirkten negativ, schrieb Borja Olcese in seiner Einschätzung am Freitag. Es zeichne sich für die Supermarktkette Ahold Delhaize eine weiter sinkende Bewertung ab./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 37,14EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23,86

Kursziel alt: 23,86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

