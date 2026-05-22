BARCLAYS stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 1500 Pence auf "Overweight" belassen. Von dem Stromnetzbetreiber habe es starke Aussagen gegeben, schrieb Dominic Nash am Donnerstag. Die Konzernchefin Zoë Yujnovich habe ihn in seiner positiven Einschätzung von Stromnachfrage, der Schlüsselrolle von Netzen und der anhaltenden Bedeutung von Gas als Energieträger bekräftigt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 14,93EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
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Kursziel neu: 15
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