Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 22.05.2026

Die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,20 % auf 76,80€ zulegen. Das sind +4,49 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 76,80€, mit einem Plus von +6,20 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Interactive Brokers Group (IBKR) ist ein globaler Online-Broker für professionelle und aktive Anleger. Hauptprodukte: Wertpapier- und Derivatehandel, Margin-Kredite, Prime-Brokerage, White-Label-Lösungen, Multi-Asset-Plattform in über 150 Märkten. Starke Marktstellung im Low-Cost- und Profi-Segment. Wichtige Konkurrenten: Charles Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, Saxo Bank. USP: sehr niedrige Gebühren, hohe Automatisierung, breite Markt- und Produktabdeckung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie damit um +2,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Interactive Brokers Group Registered (A) +41,04 % gewonnen.

Während Interactive Brokers Group Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %. Damit gehört Interactive Brokers Group Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,78 % 1 Monat +14,17 % 3 Monate +23,06 % 1 Jahr +71,78 %

Informationen zur Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie

Stand: 22.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 445 Mio. Interactive Brokers Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,81 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Interactive Brokers Group Registered (A)

Morgan Stanley, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +4,14 %. 3i Group notiert im Plus, mit +2,91 %. flatexDEGIRO verliert -1,75 %

Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.