JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellen finanziellen Ziele des Autobauers lägen für 2028 insgesamt über dem Konsens, schrieb Jose Asumendi am Donnerstagabend. Wie von ihm vorausgesehen, habe der Konzern einen überzeugenden Plan zur Steigerung der Gewinne und Verbesserung der Cashflow-Dynamik vorgestellt. Wichtiger noch sei aber der kurzfristige Ausblick mit dem Ziel eines positiven freien Barmittelflusses im Jahr 2027./rob/ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:03 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 6,463EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

