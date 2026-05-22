Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.05.26
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,28 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-0,19 %), SMA Solar Technology AG (+2,64 %), Silber (-0,79 %), XDAXDAX (-0,26 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|SMA Solar Technology AG
|HM543H
|Long
|3,98
|248,50 Tsd.
|DAX Performance
|DFJ5RG
|Long
|2,39
|207,42 Tsd.
|XDAXDAX
|DN1NZS
|Long
|27,32
|174,90 Tsd.
|Pernod-Ricard SA
|VJ3PQK
|Long
|6,74
|145,50 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Microsoft Corp.
|PC5FJL
|Long
|21,27
|9,40 Tsd.
|NASDAQ 100
|DN0B7R
|Short
|-10,49
|9,30 Tsd.
|BASF SE
|SU9LGD
|Long
|7,99
|5,70 Tsd.
|Microsoft Corp.
|SU7J0D
|Long
|8,59
|5,28 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|PK0N98
|Long
|1,89
|4,98 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|DAX Performance
|
Classic
|CJ8M7K
|1,98 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PU99EW
|244,28 Tsd.
|Silber
|
Sonstige
|A2U3YD
|220,00 Tsd.
|Siemens AG
|
Sonstige
|DK1H07
|125,86 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DB9VMC
|113,10 Tsd.
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