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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.05.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.05.26
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,28 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-0,19 %), SMA Solar Technology AG (+2,64 %), Silber (-0,79 %), XDAXDAX (-0,26 %).

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    SMA Solar Technology AG HM543H Long 3,98 248,50 Tsd.
    DAX Performance DFJ5RG Long 2,39 207,42 Tsd.
    XDAXDAX DN1NZS Long 27,32 174,90 Tsd.
    Pernod-Ricard SA VJ3PQK Long 6,74 145,50 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Microsoft Corp. PC5FJL Long 21,27 9,40 Tsd.
    NASDAQ 100 DN0B7R Short -10,49 9,30 Tsd.
    BASF SE SU9LGD Long 7,99 5,70 Tsd.
    Microsoft Corp. SU7J0D Long 8,59 5,28 Tsd.
    AMD Advanced Micro Devices PK0N98 Long 1,89 4,98 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    DAX Performance
    Classic
    		CJ8M7K 1,98 Mio.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		PU99EW 244,28 Tsd.
    Silber
    Sonstige
    		A2U3YD 220,00 Tsd.
    Siemens AG
    Sonstige
    		DK1H07 125,86 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		DB9VMC 113,10 Tsd.



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    Verfasst von Markt Bote
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