SMA Solar - Aktie haussiert, wie lange noch?

Der Absturz der SMA Solar-Aktie war bitter: von 112 Euro ging runter auf zwölf Euro. Der Wiederanstieg verläuft (derzeit) jedoch ebenso dynamisch, inzwischen notiert das Papier bei mehr als 66 Euro, beschleunigt hat sich die Kursrallye seit März diesen Jahres. Was steckt hinter dieser Hausse und kann diese nachhaltig sein? Weiterlesen