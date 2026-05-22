JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1370 Pence auf "Neutral" belassen. Das Kredithaus sei gut positioniert, um aus den strukturellen Trends in Asien Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Donnerstag nach einem ersten Eindruck von Seminaren der HSBC./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 15,95EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,7

Kursziel alt: 13,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

