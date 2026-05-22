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    Bundestag beschließt Apothekenreform

    Für Sie zusammengefasst
    • Apotheken bieten künftig Impfungen und Vorsorge
    • Direktabgabe bestimmter Arzneimittel ohne Rezept
    • Standardblutentnahmen ab 18 nach ärztlicher Schulung
    Bundestag beschließt Apothekenreform
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - In Apotheken sollen Patientinnen und Patienten künftig mehr Leistungen wie Impfungen, Vorsorge und Tests bekommen können. Das sieht ein Gesetz der schwarz-roten Koalition vor, das der Bundestag beschlossen hat. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte, um die Versorgung sicherstellen zu können, müssten die Aufgaben auf mehr Schultern verteilt werden. "Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle." Das Gesetz stärke die Apothekenlandschaft auch finanziell und sorge für weniger Bürokratie.

    Konkret sollen Apotheken unter anderem neue Leistungen zu Vorbeugung und Früherkennung anbieten können - etwa für Herzkreislauferkrankungen, Diabetes und rund ums Rauchen. Neben Impfungen gegen Grippe und Corona sollen alle Schutzimpfungen mit "Totimpfstoffen" angeboten werden können, zum Beispiel auch gegen Tetanus. Wie bei Corona-Tests in der Pandemie sollen selbst zu bezahlende Schnelltests zu bestimmten Erregern möglich sein.

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    Apotheken sollen in bestimmten Fällen außerdem verschreibungspflichtige Medikamente direkt abgeben können, ohne dass ein ärztliches Rezept vorliegt. Erlaubt werden sollen auch Standard-Blutentnahmen aus der Vene, um etwa Medikamentenwirkungen zu kontrollieren - allerdings nur bei Patienten ab 18 Jahren. Voraussetzung ist auch eine vorherige ärztliche Schulung. Bei Ärztevertretern stoßen diese neuen Möglichkeiten auf scharfe Kritik.

    Geplant sind zudem verschiedene Lockerungen bei Vorschriften für den Apothekenbetrieb. Das Gesetz kommt abschließend noch in den Bundesrat./sam/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 7,38 auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 925,20 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +17,36 %/+119,22 % bedeutet.




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