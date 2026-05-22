BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum des Luxuskonzerns sei im vierten Geschäftsquartal wieder überraschend stark gewesen, schrieb Luca Solca am Freitag. Das Schmuckgeschäft rage heraus. Das operative Ergebnis habe seine Erwartungen aber nicht ganz erfüllt - wohl währungsbedingt, vermutet Solca./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 169,0EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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