JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 165 Franken auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luxuskonzerns hätten die starke Nachfrage nach Markenschmuck untermauert, schrieb James Grzinic am Freitag. Das Wachstum des vierten Geschäftsquartals liege klar über den Schätzungen der übervorsichtigen Analystengemeinde./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 169,0EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 165

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 165,00 CHF , was eine Steigerung von +7,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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