JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 165 Franken auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luxuskonzerns hätten die starke Nachfrage nach Markenschmuck untermauert, schrieb James Grzinic am Freitag. Das Wachstum des vierten Geschäftsquartals liege klar über den Schätzungen der übervorsichtigen Analystengemeinde./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:05 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 169,0EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte