UBS stuft MICHELIN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten der Franzosen. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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