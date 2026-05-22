UBS stuft MICHELIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten der Franzosen. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT



