UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 67,06EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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