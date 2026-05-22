UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 67,06EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +33,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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