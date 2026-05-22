Puma auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - Turnaround läuft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fußball-WM in Nordamerika rückt näher und vor allem die Aktien von Puma sorgen bei den Anlegern für Vorfreude. Sie erklommen mit plus 5 Prozent auf 28,64 Euro das höchste Niveau seit März 2025. Damit schlossen sie eine Kurslücke, die sie damals mit einer enttäuschenden Prognose aufgerissen hatte. 2026 liegen sie nun mit 28 Prozent im Plus. Die Aktien der anderen Ausrüster von WM-Teams, Adidas und Nike, liegen im laufenden Jahr dagegen noch deutlich unter Wasser. Bei Adidas sind es 9 Prozent, bei Nike sogar 30 Prozent.

Als Katalysator der Erholungsrally von Puma sehen Börsianer vor allem den erfolgreichen Turnaround. Die plangemäß laufende, umfangreiche Restrukturierung lobte jüngst auch Nick Anderson von Berenberg - einer der weniger Experten, der mit einem Kursziel von 40 Euro auch aktuell noch Kurspotenzial signalisiert. Das Management habe einen klaren Plan, den guten Namen wiederherstellen, und der neue Großaktionär Anta beschleunige den Wandel nicht nur, sondern bringe auch wertvollen Input.