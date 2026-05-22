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    AKTIE IM FOKUS

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    Puma auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - Turnaround läuft

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktien steigen auf höchstes Niveau seit März 2025
    • Puma 2026 plus 28 Prozent Adidas und Nike im Rückstand
    • Anta erwirbt 29 Prozent und stützt Pumas Wandel
    AKTIE IM FOKUS - Puma auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - Turnaround läuft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fußball-WM in Nordamerika rückt näher und vor allem die Aktien von Puma sorgen bei den Anlegern für Vorfreude. Sie erklommen mit plus 5 Prozent auf 28,64 Euro das höchste Niveau seit März 2025. Damit schlossen sie eine Kurslücke, die sie damals mit einer enttäuschenden Prognose aufgerissen hatte. 2026 liegen sie nun mit 28 Prozent im Plus. Die Aktien der anderen Ausrüster von WM-Teams, Adidas und Nike, liegen im laufenden Jahr dagegen noch deutlich unter Wasser. Bei Adidas sind es 9 Prozent, bei Nike sogar 30 Prozent.

    Als Katalysator der Erholungsrally von Puma sehen Börsianer vor allem den erfolgreichen Turnaround. Die plangemäß laufende, umfangreiche Restrukturierung lobte jüngst auch Nick Anderson von Berenberg - einer der weniger Experten, der mit einem Kursziel von 40 Euro auch aktuell noch Kurspotenzial signalisiert. Das Management habe einen klaren Plan, den guten Namen wiederherstellen, und der neue Großaktionär Anta beschleunige den Wandel nicht nur, sondern bringe auch wertvollen Input.

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    Der chinesische Konzern Anta Sports Products hatte Ende Januar mitgeteilt, dass man einen 29-prozentigen Anteil an Puma von der französischen Milliardärsfamilie Pinault übernimmt. Hinter Anta stecken Marken wie Fila, Jack Wolfskin und Salomon./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 38,27 auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +15,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,30 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -21,31 %/+36,85 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Besitzkäufe (Artisan Partners >3%), großvolumige Short‑Put‑Rolls von NNS/Sawiris mit Strikes um ~170–184 und die Frage, ob diese Derivatekurzzeitigen Druck oder Stabilität bewirken. Diskutiert werden mögliche Aufwärtsimpulse durch US‑Käufe, Käufe nach dem Kursrutsch mit Blick auf WM2026 als Katalysator sowie Kritik an der langfristigen Kursperformance trotz Dividenden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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