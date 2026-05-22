Starke Ausschüttungen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +18,92 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Dividenden & passives Einkommen: Mit Grupa Pracuj spolka akcyjna nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Grupa Pracuj spolka akcyjna gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,03 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+18,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,25 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Grupa Pracuj spolka akcyjna investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -19,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Grupa Pracuj spolka akcyjna verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,03 %.
Mit +7,03 % Dividendenrendite bietet Grupa Pracuj spolka akcyjna ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,92 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Grupa Pracuj spolka akcyjna für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,03 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,25.
Grupa Pracuj spolka akcyjna weißt eine Marktkapitalisierung von 705,52 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,03 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktie. Mit einer Performance von +0,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,03 %, eine Investition von etwa 85.349€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|3,00
|+42,86 %
|+7,03 %
|2025
|2,10
|+5,00 %
|+3,30 %
|2024
|2,00
|+33,33 %
|+3,00 %
|2023
|1,50
|0,00 %
|+2,57 %
Warum Grupa Pracuj spolka akcyjna für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +7,03 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +18,92 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,25
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,74 %
|1 Monat
|-7,33 %
|3 Monate
|+1,14 %
|1 Jahr
|-30,92 %
Informationen zur Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktie
Es gibt 69 Mio. Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktien. Damit ist das Unternehmen 705,52 Mio. € wert.
Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktie jetzt kaufen?
Ob die Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.