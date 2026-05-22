Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Dividenden & passives Einkommen: Mit Grupa Pracuj spolka akcyjna nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Grupa Pracuj spolka akcyjna gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,03 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,25 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Grupa Pracuj spolka akcyjna investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -19,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Grupa Pracuj spolka akcyjna verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,03 %.

Mit +7,03 % Dividendenrendite bietet Grupa Pracuj spolka akcyjna ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,92 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Grupa Pracuj spolka akcyjna für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,03 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,25.

Grupa Pracuj spolka akcyjna weißt eine Marktkapitalisierung von 705,52 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,03 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Grupa Pracuj spolka akcyjna Aktie. Mit einer Performance von +0,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?