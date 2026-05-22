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    GNW-Stimmrechte

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    Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Für Sie zusammengefasst
    • RENK Group AG meldet Stimmrechtsanteil von 3,23 Prozent
    • Mitteilung durch Fidelity Advisor Series VIII aus den USA
    • Gesamtstimmrechte 3,23% von 100.000.000 Aktien
    GNW-Stimmrechte - Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    ^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
    1. Angaben zum Emittenten
    +-----------------------+----------------------+
    | Name | RENK Group AG |
    +-----------------------+----------------------+
    | Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
    +-----------------------+----------------------+
    | Postleitzahl | 86159 |
    +-----------------------+----------------------+
    | Ort | Augsburg |
    +-----------------------+----------------------+
    | LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
    +-----------------------+----------------------+
    2. Grund der Mitteilung
    +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Juristische Person
    Name | Sitz | Staat
    +------------------------------+--------+--------+
    | Fidelity Advisor Series VIII | Boston | US |
    +------------------------------+--------+--------+
    4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Name
    +-------+
    | N/A |
    +-------+
    5. Datum der Schwellenberührung
    +------------+
    | 20.05.2026 |
    +------------+
    6. Gesamtstimmrechtsanteile
    |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |3,23% |0,00% |3,23% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |0,00% |0,00% |0,00% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
    a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
    +------------+----------------------------------+------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +----------------+-----------------+------------+-----------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ | | |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |DE000RENK730|3.229.400 |0 |3,23% |0,00% | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |Summe |3.229.400 |3,23% | +------------+----------------------------------+------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
    Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0,00% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
    Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
    Datum der Hauptversammlung
    ++
    ++
    Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
    ++
    ++
    Datum
    +------------+
    | 22.05.2026 |
    +------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+
    | Sprache | Deutsch |
    +-------------+-----------------------+
    | Unternehmen | Renk Group AG |
    | | |
    | | Gögginger Str. 73 |
    | | |
    | | 86159 Augsburg |
    | | |
    | | Germany |
    +-------------+-----------------------+
    | Internet | https://www.renk.com/ |
    +-------------+-----------------------+
    Â°

    RENK Group

    +2,86 %
    +10,36 %
    -9,95 %
    -18,87 %
    -29,89 %
    +202,75 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 49,22 auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,94 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +27,27 %/+57,58 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENK-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen zu 2030-Zielen (Umsatz 2,8–3,2 Mrd., bereinigtes EBIT 560–640 Mio., >20% Marge), hoher Auftragsbestand als Fundament, gegensätzliche Dividendenschätzungen (unter 0,50 € bis rund 2,40 €; daraus errechnete Renditen ~1,2–7%) sowie Skepsis gegenüber nachhaltiger Nachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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