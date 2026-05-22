GNW-Stimmrechte
Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- RENK Group AG meldet Stimmrechtsanteil von 3,23 Prozent
- Mitteilung durch Fidelity Advisor Series VIII aus den USA
- Gesamtstimmrechte 3,23% von 100.000.000 Aktien
^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
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| Name | RENK Group AG |
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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
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| Postleitzahl | 86159 |
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| Ort | Augsburg |
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| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
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2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
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| Fidelity Advisor Series VIII | Boston | US |
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4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
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| N/A |
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5. Datum der Schwellenberührung
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| 20.05.2026 |
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6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |3,23% |0,00% |3,23% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |0,00% |0,00% |0,00% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+----------------------------------+------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +----------------+-----------------+------------+-----------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ | | |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |DE000RENK730|3.229.400 |0 |3,23% |0,00% | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |Summe |3.229.400 |3,23% | +------------+----------------------------------+------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0,00% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
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Datum
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| 22.05.2026 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 49,22 auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,95 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,94 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +27,27 %/+57,58 % bedeutet.
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Renk profitiert von KNDS-Börsengang und meldet Rekord-Auftragseingang im ersten Quartal 2026 - Dividende soll von 0,580 auf 0,723 Euro je Aktie steigen
Starke Quartalszahlen untermauern Erholung
Renk hat das erste Quartal 2026 mit deutlichen Fortschritten abgeschlossen. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,01 auf 0,15 Euro. Der Umsatz legte um 4,03 Prozent auf 283,61 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang erreichte mit 582,3 Millionen Euro den höchsten Wert für ein erstes Quartal in der Unternehmensgeschichte – ein Plus von 6 Prozent. Der Gesamtauftragsbestand wuchs auf 6,9 Milliarden Euro.
So langsam wird mir der Leerverkäufer-Auflauf ungemütlich groß. Seit Freitag nun auch Citadel oberhalb der Meldeschwelle: