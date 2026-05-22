^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | RENK Group AG |

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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |

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| Postleitzahl | 86159 |

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| Ort | Augsburg |

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| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |

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2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

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| Fidelity Advisor Series VIII | Boston | US |

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4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

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| N/A |

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5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 20.05.2026 |

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6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |3,23% |0,00% |3,23% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |0,00% |0,00% |0,00% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+------------+----------------------------------+------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +----------------+-----------------+------------+-----------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ | | |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |DE000RENK730|3.229.400 |0 |3,23% |0,00% | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |Summe |3.229.400 |3,23% | +------------+----------------------------------+------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0,00% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen

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Datum

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| 22.05.2026 |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 49,22 auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,95 %. Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,94 Mrd.. RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +27,27 %/+57,58 % bedeutet.



