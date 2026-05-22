Silberpreis
Silber crasht. Was steckt dahinter?
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 75,85 USD, -1,03 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,06 %
|1 Monat
|-1,00 %
|3 Monate
|-10,64 %
|1 Jahr
|+127,24 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 16,40351USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 75,85USD ein Wert von 23.120,2USD geworden – ein Gewinn von +362,40 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig hohe Volatilität, teils Abwärtsdruck, teils bullische Muster und mögliche Korrektur vor neuer Aufwärtsbewegung. Fed-/Geldpolitik kann Silber weiter belasten; Kapital fließt tendenziell in Gold. Miner-Reaktionen variieren; langfristig könnten physische Bestände Ruhe geben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil; eine genaue Prozentangabe fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|356,25EUR
|-0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,26EUR
|-0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|255,74EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|391,34EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,72EUR
|-0,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|612,30EUR
|-0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|373,62EUR
|-0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,67EUR
|+0,14 %
|Long
|1
|0,00
|125,72EUR
|+0,05 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,812EUR
|-0,71 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.