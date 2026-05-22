Silber crasht. Was steckt dahinter?

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,06 % 1 Monat -1,00 % 3 Monate -10,64 % 1 Jahr +127,24 %

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 75,85. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 16,40351USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 75,85USD ein Wert von 23.120,2USD geworden – ein Gewinn von +362,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig hohe Volatilität, teils Abwärtsdruck, teils bullische Muster und mögliche Korrektur vor neuer Aufwärtsbewegung. Fed-/Geldpolitik kann Silber weiter belasten; Kapital fließt tendenziell in Gold. Miner-Reaktionen variieren; langfristig könnten physische Bestände Ruhe geben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil; eine genaue Prozentangabe fehlt.