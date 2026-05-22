REV schließt eine Privatplatzierung in Höhe von $4 Millionen Dollar mit Eric Sprott ab

REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC – 22. Mai 2026 – REV Exploration Corp. („REV“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCQX: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Eric Sprott eine strategische, nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) mit einem Bruttoerlös von 4,0 Millionen Dollar vereinbart hat. Diese Privatplatzierung umfasst 4.210.526 Einheiten („Einheiten“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,95 Dollar pro Einheit und erfolgt über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Eigentümer Herr Sprott ist.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Optionsschein berechtigt Herrn Sprott zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine „Optionsaktie“) zu einem Preis von 1,20 $ pro Optionsaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Herr Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: „Die anhaltende Unterstützung durch Herrn Eric Sprott ist eine starke Bestätigung der Strategie von REV und des erheblichen Potenzials unseres Explorationsportfolios. Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden es uns ermöglichen, die Explorations- und Erschließungsaktivitäten in unseren Helium- und Naturwasserstoff-Vorkommen zu beschleunigen, und zwar zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach sicheren, heimischen Quellen für diese Rohstoffe weiter wächst. Wir sind der Ansicht, dass diese Ressourcen in der sich wandelnden Energie- und Technologielandschaft zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnen, und REV ist gut positioniert, um diese Chance zu nutzen.“

Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sowie weiteren erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich am oder um den 29. Mai 2026 abgeschlossen. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Vermittlerprovision in Höhe von 5 % in bar zahlen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Finanzierung seiner Explorationsaktivitäten sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.