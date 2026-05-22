Kaum Bewegung EUR/USD - Veränderung -0,21 %

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,15975

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,120441USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,15975USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.035,08USD wert – ein Zuwachs von +3,51 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Zusammenfassung des Anleger-Sentiments (EUR/USD) auf wallstreetONLINE-Forum: In den letzten 14 Tagen überwiegt Abwärtsdruck mit Kurs um 1,16; Erholungen von dort treten oft gegen Widerstände um 1,1617/1,1742/1,1787 an. Unterstützung bei 1,1575/1,1495. Kurzfristiges Ziel 1,1550–1,1500; jüngste Aussichten auf Seitwärts-/Weiter-Abwärtsbewegung bleiben belastet. Gesamtstimmung vorsichtig negativ, weitere Tests der 1,15er-Region wahrscheinlich.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.