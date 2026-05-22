PUMA Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,30 % - 22.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von PUMA. Mit einer Performance von +5,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +2,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 28,92€, mit einem Plus von +5,30 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die PUMA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +14,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA +30,29 % gewonnen.

Während PUMA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,11 %. Damit gehört PUMA heute zu den auffälligeren Werten.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,46 % 1 Monat +10,72 % 3 Monate +25,56 % 1 Jahr +25,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Stand: 22.05.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von PUMA. Die Debatte reicht von fundamentalen Defiziten, die eine Marktkapitalisierung über 5 Mrd. fraglich erscheinen lassen, bis zu optimistischen Erwartungen von 40–50 € in 2–3 Jahren bei einem KUV von ca. 1–2. Technisch wird das Überschreiten des Bereichs 28–31 € als Signal gesehen; ein Durchbruch könnte zu 35 € führen, mit weiteren Zielen je nach Volumen, während Regulierungs-/Kartellamt-Entscheidungen Unsicherheit erzeugen könnten und 27 € als Unterstützung gilt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,26 Mrd.EUR € wert.

Die Fußball-WM in Nordamerika rückt näher und vor allem die Aktien von Puma sorgen bei den Anlegern für Vorfreude. Sie erklommen mit plus 5 Prozent auf 28,64 Euro das höchste Niveau seit März 2025. Damit schlossen sie eine Kurslücke, die sie damals …

EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Correction of a release from 24/04/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 22.05.2026 / 10:13 CET/CEST …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -0,55 %. VF notiert im Plus, mit +1,22 %. adidas legt um +2,31 % zu

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.