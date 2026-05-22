Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 26,20 auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -20,21 %/+13,98 % bedeutet.