Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin
- Carl Zeiss Meditec benennt Bronwyn Brophy O'Connor
- Kommt von Vitrolife Starttermin derzeit noch unklar
- Andreas Pecher führt interimsmäßig die Geschäfte
JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach monatelanger Suche eine Nachfolgerin für den geschassten Ex-Vorstandschef Maximilian Foerst gefunden. So soll Bronwyn Brophy O'Connor den Posten übernehmen, wie der Konzern am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mitteilte. Die Managerin kommt vom schwedischen Konzern Vitrolife , wo sie derzeit Chefin ist. Wann sie den Job in Jena antreten kann, ist allerdings noch nicht klar. Das hänge von derzeit laufenden Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab, hieß es von Carl Zeiss Meditec. Bis zu ihrem Beginn soll weiter Andreas Pecher intermistisch die Geschäfte leiten.
Das Unternehmen hatte im Dezember überraschend den Abgang des ehemaligen Vorstandschefs Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex zum Jahreswechsel bekanntgegeben. Seitdem sucht der Konzern nach einer dauerhaften Nachfolge./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 26,20 auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -20,21 %/+13,98 % bedeutet.
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