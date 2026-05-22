Voll finanziert für eines der aktivsten Goldexplorationsprogramme in Quebec

Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) hat mit dem heutigen Abschluss einer aufgestockten und überzeichneten Privatplatzierung in Höhe von 22,4 Mio. CAD einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Die starke Investorennachfrage unterstreicht das wachsende Vertrauen in das Flaggschiffprojekt der Gesellschaft, das N2 Gold Projekt in Quebec. Durch die Finanzierung erhöht sich FOMOs Arbeitskapital auf rund 30,7 Mio. CAD bei gleichzeitig null Schulden.

Zum Vergleich: FOMO verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von rund 53 Mio. CAD und hält gleichzeitig etwa 30 Mio. CAD an Barmitteln, um die Exploration auf N2 aggressiv voranzutreiben. Mit einem nun vollständig finanzierten 75.000 m Bohrprogramm tritt FOMO in die nächste Wachstumsphase mit erheblicher finanzieller Stärke und operativer Flexibilität ein.

Das Unternehmen ist nun positioniert, eines der größten aktiven Bohrprogramme unter Junior-Goldexplorern im Abitibi-Grünsteingürtel im Jahr 2026 umzusetzen.

Deutliche Ausweitung der Exploration

Die neue Finanzierung ermöglicht es FOMO, seine laufende Explorationskampagne auf N2 deutlich auszuweiten und das Bohrprogramm von ursprünglich geplanten 30.000 m auf ein vollständig finanziertes 75.000 m Programm zu erhöhen.

Diese Ausweitung versetzt FOMO in die Lage, über selektive Zieltests hinauszugehen und eine deutlich breiter angelegte, systematische Explorationsstrategie über mehrere Zonen und Wachstumskorridore hinweg voranzutreiben. Da kontinuierliche Bohrungen über das gesamte Jahr hinweg geplant sind, können sich Aktionäre nun auf eine stetige Pipeline an Explorationskatalysatoren freuen, während das Unternehmen daran arbeitet, den bekannten mineralisierten Fußabdruck des N2-Systems zu erweitern.

Im heutigen Explorationsumfeld sind Unternehmen mit starken Kassenbeständen und anhaltender Bohrkapazität oftmals am besten positioniert, um bedeutende Entdeckungen zu verfolgen und distriktgroße Chancen voranzubringen. Für FOMO schafft die Kombination aus nahezu 31 Mio. CAD Arbeitskapital, null Schulden und einer der größeren aktiven Bohrkampagnen im Abitibi eine starke Wachstumsplattform.

Deepak Varshney, President und CEO von FOMO, betonte die strategische Bedeutung dieses Meilensteins:

„Der Abschluss dieser strategischen Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Formation Metals dar und bestätigt einmal mehr die Qualität und das langfristige Potenzial des N2-Projekts. Wir freuen uns, neue strategische Ankerinvestoren begrüßen zu dürfen, und danken unseren bestehenden Aktionären für ihre Unterstützung, während wir eine der überzeugendsten Goldentwicklungsgeschichten in Quebec weiter vorantreiben. Mit nahezu 31 Mio. CAD Arbeitskapital und einem vollständig finanzierten 75.000 m Bohrprogramm, das bereits läuft, ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um die Exploration zu beschleunigen und weiteren Wert im gesamten N2-System freizusetzen. Gestützt durch eine starke Bilanz, ein erfahrenes technisches Team und eine erstklassige Minenregion bleiben wir darauf fokussiert, ein führendes Metallunternehmen innerhalb des ergiebigen Abitibi-Grünsteingürtels aufzubauen.“

Die starke Beteiligung an höherpreisigen Flow-Through- und Charity-Flow-Through-Finanzierungsstrukturen deutet zudem auf ein wachsendes Interesse strategischer und langfristig orientierter Investoren hin, die auf hochwertige kanadische Goldexplorationschancen fokussiert sind.

Breite Goldabschnitte sorgen für weiter zunehmende Dynamik

FOMOs erste Bohrkampagne auf N2 hat bereits mehrere breite und kontinuierliche Goldabschnitte geliefert, die die Vision des Unternehmens von einem großflächigen, oberflächennahen Goldsystem unterstützen. Zu den jüngsten Highlights zählen:

61,1 m @ 0,95 g/t Gold

30,4 m @ 1,75 g/t Gold

24,0 m @ 1,37 g/t Gold

21,9 m @ 1,8 g/t Gold

Diese breiten Abschnitte sind besonders ermutigend, da sie Kontinuität und Skalierungspotenzial innerhalb des mineralisierten Systems aufzeigen. Breite Zonen oberflächennaher Mineralisierung können in einem starken Goldpreisumfeld zunehmend attraktiv werden, insbesondere in minenfreundlichen Jurisdiktionen wie Quebec.

Der Markt wartet nun zudem auf die Laborergebnisse von Bohrloch N2-26-24, in dem FOMO kürzlich sichtbares Gold in einem 400 m Step-out-Bohrloch südlich der bisherigen Bohrungen identifiziert hat. Sichtbare Goldfunde ziehen häufig erhebliche Aufmerksamkeit am Markt auf sich, da sie auf stärkere mineralisierte Zonen innerhalb eines sich ausweitenden Systems hindeuten können.

Da weiterhin zahlreiche Analyseergebnisse ausstehen, stellt N2-26-24 einen wichtigen kurzfristigen Katalysator für das Unternehmen dar.

Sichtbares Gold wurde in Bohrloch N2-26-24 identifiziert, einem 400 m Step-out südlich der bisherigen Bohrungen auf FOMOs N2 Gold Projekt. Die Laborergebnisse stehen weiterhin aus, während das Unternehmen seine vollständig finanzierte 75.000 m Bohrkampagne über das sich ausweitende Goldsystem hinweg vorantreibt.

Großes historisches Goldsystem mit erheblichem Erweiterungspotenzial

Das N2 Gold Projekt beherbergt bereits einen beträchtlichen historischen Goldbestand von rund 871.000 Unzen über mehrere mineralisierte Zonen hinweg. Diese Schätzungen sind historischer Natur und sollten nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt werden, bilden jedoch eine wichtige technische Grundlage für FOMOs aktuelles Bohrprogramm.

Historische technische Berichte zeigten das Skalierungspotenzial des Systems auf, einschließlich der oberflächennahen A-Zone und der höhergradigen RJ-Zone. Die A-Zone beherbergt eine historische Schätzung von rund 522.900 Unzen Gold @ 1,52 g/t, während die RJ-Zone rund 61.100 Unzen Gold @ 7,82 g/t enthält, einschließlich historischer hochgradiger Bohrabschnitte von bis zu 51 g/t Gold über 0,8 m.

Die zentrale Chance liegt nun in Bestätigung und Erweiterung. FOMOs aktuelle Bohrungen sind darauf ausgelegt, die historischen Arbeiten zu validieren, Kontinuität zu testen und Erweiterungen entlang des Streichens sowie in der Tiefe zu verfolgen.

Wichtig ist: Ein großer Teil des Grundstücks ist nach wie vor unterexploriert. FOMO geht davon aus, dass sich der A-Zone Trend allein über eine Streichlänge von bis zu 8 km erstrecken könnte, während alle bedeutenden Zonen entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleiben.

Dies verschafft FOMO einen starken technischen Ausgangspunkt und erheblichen Spielraum, die Mineralisierung durch laufende Bohrungen über das Grundstück hinweg weiter auszudehnen.

Gold bricht in einen starken neuen langfristigen Aufwärtstrendkanal oberhalb von 4.500 USD/oz aus und stärkt damit das makroökonomische Umfeld für skalierbare Goldexplorationsgeschichten wie FOMO. Steigende Goldpreise und rekordhohe Margen im Bergbausektor verbessern weiterhin die strategische Attraktivität großer Goldsysteme in stabilen Jurisdiktionen wie Quebecs Abitibi-Grünsteingürtel.

Erhöhte Goldpreise stützen weiterhin den Sektor

Das makroökonomische Umfeld für Goldexplorationsunternehmen bleibt äußerst günstig. Da Gold oberhalb von 4.500 USD pro Unze gehandelt wird, ziehen große Goldsysteme in politisch stabilen Jurisdiktionen zunehmend Aufmerksamkeit innerhalb der Branche auf sich.

Höhere Goldpreise können die Attraktivität oberflächennaher Bulk-Tonnage-Goldsysteme erheblich stärken, insbesondere bei Projekten mit guter Infrastruktur und distriktgroßem Explorationspotenzial. N2 profitiert von seiner Lage innerhalb von Quebecs ergiebigem Abitibi-Grünsteingürtel, einer der weltweit führenden Goldproduktionsregionen mit etablierten Straßen, Stromversorgung, qualifizierten Arbeitskräften und Bergbauinfrastruktur.

Gleichzeitig ist die Profitabilität im Minensektor deutlich gestiegen. Laut Bloomberg-Daten, die von Azuria Capital und Tavi Costa hervorgehoben wurden, erzielen Minenunternehmen derzeit Gewinnmargen von rund 31% und zählen damit zu den profitabelsten großen Industriesektoren.

Diese erhöhten Margen könnten verstärkte Fusions- und Übernahmeaktivitäten im Goldsektor begünstigen, da Produzenten weiterhin nach großen Assets in stabilen Minenregionen suchen, die langfristiges Wachstum unterstützen können.

„Minenunternehmen erzielen heute mit Abstand die höchsten Gewinnmargen aller Sektoren der Weltwirtschaft.“ (@TaviCosta auf X.com am 17. Mai 2026)

Fazit

FOMO vereint nun mehrere wichtige Faktoren, die im Goldexplorationssektor weiterhin Aufmerksamkeit bei Investoren wecken:

30,7 Mio. CAD Arbeitskapital

Null Schulden

Ein vollständig finanziertes 75.000 m Bohrprogramm

Ein großer historischer Goldbestand

Breite oberflächennahe Goldabschnitte

Sichtbares Gold mit ausstehenden Laborergebnissen

Erhebliches distriktgroßes Explorationspotenzial

Erstklassige Lage innerhalb von Quebecs Abitibi-Grünsteingürtel

Starke Hebelwirkung auf erhöhte Goldpreise

Mit beschleunigten Bohrungen über mehrere Zielgebiete hinweg und einem starken Kassenbestand zur Unterstützung der weiteren Exploration erscheint FOMO außergewöhnlich gut positioniert für ein aktives und potenziell äußerst bedeutendes Jahr auf dem N2 Gold Projekt.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 147.993.749

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,36 CAD (21.05.2026)

Marktkapitalisierung: 53 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,234 EUR (22.05.2026)

Marktkapitalisierung: 35 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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