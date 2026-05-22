Iran: 35 Schiffe passieren Straße von Hormus

Solche positiven Fake Meldungen braucht der Mark einfach.

Viele sind auf Kredit oder gehebelt im Techmarkt, da sind solche positiven Nachrichten dringend nötig und die

Renditen der Staatsanleichen sollten nicht so krass steigen.





Erst wenn der Iran einem Plan zusagt, was sicherlich noch Monate dauern sollte, würde ich meine Energieassets

lansam verkaufen.

Zumal der Iran in einer guten geologischen Lage ist die ihm es ermöglichen die Straße von Hormus gut zu kontrollieren.

Eine amphibische Landung sehr schwierig, allenfalls über den Iran wäre ggf. unter schwierigen Umständen möglich.

Die Iraker sind damals im Golfkrieg (1970-1979) am Zagrosgebirge aufgehalten worden.