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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie gut behauptet +1,45 % - 22.05.2026

    Am 22.05.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +1,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie gut behauptet +1,45 % - 22.05.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026

    Die Rheinmetall Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +1,45 % auf 1.234,00 zulegen. Das sind +17,60  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.234,00, mit einem Plus von +1,45 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -29,46 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,70 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,79 %
    1 Monat -15,13 %
    3 Monate -29,46 %
    1 Jahr -31,99 %
    Stand: 22.05.2026, 13:33 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales zur Rheinmetall-Aktie. Barclays belässt das Kursziel bei 2035 Euro (Overweight). UBS senkt es auf 1600 Euro wegen Fokus auf traditionelle Rüstung. Erwartete Ziele liegen 1500–1600 Euro bis 2030, teils ~1300 kurzfristig. Fundamentale Impulse: Auftragsbestand Ende März ca. 73 Mrd; 2026 ca. 80 Mrd; Moody’s-Baa1; Diskussion über eine geplante öffentliche Bond-Emission. Stimmung gedämpft; Ergebnisse/Aufträge entscheiden.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,63 Mrd. € wert.

    BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2035 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe weiterhin positive Botschaften für das zweite Quartal, schrieb …

    Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 1890 Euro - 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1890 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken …

    JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1890 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Thales notiert im Minus, mit -0,22 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,03 %. Lockheed Martin legt um +0,07 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,70 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,04 %
    +6,79 %
    -15,13 %
    -29,46 %
    -31,99 %
    +366,21 %
    +1.348,63 %
    +1.921,94 %
    +53.469,27 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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