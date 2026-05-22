Anleger stürmen Weltraum-ETFs – alles wegen SpaceX?

Nach Daten von Morningstar Direct flossen allein im vergangenen Monat rund 1,3 Milliarden US-Dollar in sogenannte Space-ETFs. Das verwaltete Vermögen der noch jungen Branche stieg damit auf insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar.

Der erwartete Börsengang von SpaceX löst an den Finanzmärkten einen regelrechten Goldrausch aus, wie Reuters berichtet. Anleger pumpen Milliarden in börsengehandelte Fonds rund um die Raumfahrtbranche. Gleichzeitig bringen Vermögensverwalter fast im Wochentakt neue Produkte auf den Markt.

Lange Zeit gab es für Anleger nur eine einzige spezialisierte Anlagemöglichkeit: den 2019 gestarteten Procure Space ETF. Doch seit SpaceX Anfang 2026 konkrete Signale für einen Börsengang sendete, kamen innerhalb von nur drei Monaten sechs weitere Fonds hinzu.

Besonders auffällig entwickelt sich der Tema Space Innovators ETF. Der Fonds sammelte in nur sieben Wochen mehr Kapital ein als der ältere Procure-Fonds in den vergangenen sieben Jahren.

Neue Fonds starten im Rekordtempo

Der Boom dürfte sich weiter beschleunigen. Laut Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC planen Anbieter bereits zusätzliche ETFs mit Hebelwirkung oder speziellen Ertragsstrategien rund um SpaceX.

Zuletzt gingen Anfang Mai der VanEck Space ETF und der Corgi Space and Satellite Communications ETF an den Start. Beide sammelten zusammen bereits 13,6 Millionen US-Dollar ein.

Nick Frasse von VanEck sieht darin einen Wendepunkt für die Branche. "Erst in den letzten Monaten hatten wir das Gefühl, [...] dass es genügend vielfältige, aber rein auf diesen Sektor spezialisierte Unternehmen gibt, damit ein solcher thematischer ETF funktionieren kann", sagte er Reuters.

Viele Anleger wollten sich frühzeitig Zugang zu SpaceX sichern. Frasse betont jedoch die größere Perspektive: "Ich denke, jeder sieht die Zeichen der Zeit: Dies ist eine große Wachstumsstory."

Raumfahrtaktien explodieren bereits

Der Hype beschränkt sich längst nicht nur auf SpaceX. Aktien wie Rocket Lab oder AST SpaceMobile verzeichneten in den vergangenen 12 Monaten Kursanstiege von 393 Prozent beziehungsweise 258 Prozent.

Andrew Chanin, Chef des Procure Space ETF, sieht darin einen grundlegenden Wandel. "In den letzten ein, zwei Jahren haben wir endlich festgestellt, dass die Menschen allmählich akzeptieren, dass der Weltraum vielleicht gar nicht so weit in der Zukunft liegt, dass man nicht schon jetzt darin investieren könnte", sagte er Reuters.

Sein Fonds galt 2019 laut Morningstar noch als schlechtester ETF-Neustart des Jahres. Heute weist der ETF eine Jahresperformance von 49 Prozent und ein Plus von 133,6 Prozent auf Sicht von 1 Jahr aus.

Chanin verbindet den Weltraumtrend eng mit dem Boom rund um Künstliche Intelligenz."Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Weltraumwirtschaft missverstanden wird; sie ist eigentlich eine Mautstelle auf der KI-Autobahn", sagte er. Satelliten und möglicherweise sogar Rechenzentren im Orbit könnten künftig eine zentrale Rolle spielen.

Experten warnen vor gefährlicher Euphorie

Doch nicht alle Beobachter teilen die Euphorie. Todd Sohn von Strategas warnt davor, dass die Branche trotz der Kursrally weiterhin nur ein sehr kleiner Nischenmarkt sei.

"Da noch immer so wenige Unternehmen beteiligt sind, werden sich die Portfolios dieser Fonds ziemlich stark überschneiden", sagte Sohn Reuters.

Eine Reuters-Analyse zeigt: Alle sieben großen Space-ETFs halten dieselben vier Aktien in ihren wichtigsten Positionen. Teilweise überschneiden sich die Portfolios zu mehr als 50 Prozent.

Sohn sieht darin ein Warnsignal. "Ich mache mir Sorgen, wenn alle gleich denken", sagte er. Viele Fonds könnten sich am Ende nur noch "durch Marketing" voneinander unterscheiden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion