🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsProcure Space ETF ETFvorwärtsNachrichten zu Procure Space ETF

    Der nächste Börsen-Hype

    629 Aufrufe 629 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anleger stürmen Weltraum-ETFs – alles wegen SpaceX?

    Vor dem erwarteten SpaceX-Börsengang fluten Anleger Weltraum-ETFs mit Milliarden. Doch Experten warnen bereits vor Risiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Der nächste Börsen-Hype - Anleger stürmen Weltraum-ETFs – alles wegen SpaceX?
    Foto: Scott Schilke - Sipa USA

    Der erwartete Börsengang von SpaceX löst an den Finanzmärkten einen regelrechten Goldrausch aus, wie Reuters berichtet. Anleger pumpen Milliarden in börsengehandelte Fonds rund um die Raumfahrtbranche. Gleichzeitig bringen Vermögensverwalter fast im Wochentakt neue Produkte auf den Markt.

    Nach Daten von Morningstar Direct flossen allein im vergangenen Monat rund 1,3 Milliarden US-Dollar in sogenannte Space-ETFs. Das verwaltete Vermögen der noch jungen Branche stieg damit auf insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar.

    Lange Zeit gab es für Anleger nur eine einzige spezialisierte Anlagemöglichkeit: den 2019 gestarteten Procure Space ETF. Doch seit SpaceX Anfang 2026 konkrete Signale für einen Börsengang sendete, kamen innerhalb von nur drei Monaten sechs weitere Fonds hinzu.

    Besonders auffällig entwickelt sich der Tema Space Innovators ETF. Der Fonds sammelte in nur sieben Wochen mehr Kapital ein als der ältere Procure-Fonds in den vergangenen sieben Jahren.

    Neue Fonds starten im Rekordtempo

    Der Boom dürfte sich weiter beschleunigen. Laut Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC planen Anbieter bereits zusätzliche ETFs mit Hebelwirkung oder speziellen Ertragsstrategien rund um SpaceX.

    Zuletzt gingen Anfang Mai der VanEck Space ETF und der Corgi Space and Satellite Communications ETF an den Start. Beide sammelten zusammen bereits 13,6 Millionen US-Dollar ein.

    Nick Frasse von VanEck sieht darin einen Wendepunkt für die Branche. "Erst in den letzten Monaten hatten wir das Gefühl, [...] dass es genügend vielfältige, aber rein auf diesen Sektor spezialisierte Unternehmen gibt, damit ein solcher thematischer ETF funktionieren kann", sagte er Reuters.

    Viele Anleger wollten sich frühzeitig Zugang zu SpaceX sichern. Frasse betont jedoch die größere Perspektive: "Ich denke, jeder sieht die Zeichen der Zeit: Dies ist eine große Wachstumsstory."

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Raumfahrtaktien explodieren bereits

    Der Hype beschränkt sich längst nicht nur auf SpaceX. Aktien wie Rocket Lab oder AST SpaceMobile verzeichneten in den vergangenen 12 Monaten Kursanstiege von 393 Prozent beziehungsweise 258 Prozent.

    Andrew Chanin, Chef des Procure Space ETF, sieht darin einen grundlegenden Wandel. "In den letzten ein, zwei Jahren haben wir endlich festgestellt, dass die Menschen allmählich akzeptieren, dass der Weltraum vielleicht gar nicht so weit in der Zukunft liegt, dass man nicht schon jetzt darin investieren könnte", sagte er Reuters.

    Sein Fonds galt 2019 laut Morningstar noch als schlechtester ETF-Neustart des Jahres. Heute weist der ETF eine Jahresperformance von 49 Prozent und ein Plus von 133,6 Prozent auf Sicht von 1 Jahr aus.

    Chanin verbindet den Weltraumtrend eng mit dem Boom rund um Künstliche Intelligenz."Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Weltraumwirtschaft missverstanden wird; sie ist eigentlich eine Mautstelle auf der KI-Autobahn", sagte er. Satelliten und möglicherweise sogar Rechenzentren im Orbit könnten künftig eine zentrale Rolle spielen.

    Experten warnen vor gefährlicher Euphorie

    Doch nicht alle Beobachter teilen die Euphorie. Todd Sohn von Strategas warnt davor, dass die Branche trotz der Kursrally weiterhin nur ein sehr kleiner Nischenmarkt sei.

    "Da noch immer so wenige Unternehmen beteiligt sind, werden sich die Portfolios dieser Fonds ziemlich stark überschneiden", sagte Sohn Reuters.

    Eine Reuters-Analyse zeigt: Alle sieben großen Space-ETFs halten dieselben vier Aktien in ihren wichtigsten Positionen. Teilweise überschneiden sich die Portfolios zu mehr als 50 Prozent.

    Sohn sieht darin ein Warnsignal. "Ich mache mir Sorgen, wenn alle gleich denken", sagte er. Viele Fonds könnten sich am Ende nur noch "durch Marketing" voneinander unterscheiden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der nächste Börsen-Hype Anleger stürmen Weltraum-ETFs – alles wegen SpaceX? Vor dem erwarteten SpaceX-Börsengang fluten Anleger Weltraum-ETFs mit Milliarden. Doch Experten warnen bereits vor Risiken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     