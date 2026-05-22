GNW-Stimmrechte
Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- The Capital Group erreichte 5,15% Stimmrechte
- Schwellenberührung Lufthansa gemeldet 19.05.2026
- Firmensitz in Köln Venloer Strasse 151-153
^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+-------------------------+
| Name | Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+-------------------------+
| Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 |
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| Postleitzahl | 50672 |
+-----------------------+-------------------------+
| Ort | Köln |
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| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |
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2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat +-----------------------------------+-------------+--------+ | The Capital Group Companies, Inc. | Los Angeles | US | +-----------------------------------+-------------+--------+ 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
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| EUPAC Fund |
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5. Datum der Schwellenberührung
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| 19.05.2026 |
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6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Neu |4,88% |0,27% |5,15% |1.202.082.895| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Letzte |5,17% |0,00% |5,17% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE0008232125|0 |58.654.957 |0% |4,88% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |58.654.957 |4,88% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Rückübertragungsanspruch| | |Physische |3.200.000 |0,27% | |aus Wertpapierleihe | | |Abwicklung | | | +------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |3.200.000 |0,27% | +-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |The Capital Group | | | | |Companies, Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital Research and |4,70% | | | |Management Company | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |- | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |The Capital Group | | | | |Companies, Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital Research and |4,70% | | | |Management Company | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital Group | | | | |International, Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital International, | | | | |Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |- | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
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Datum
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| 21.05.2026 |
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Ende der Mitteilung
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 7,798 auf Tradegate (22. Mai 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,35 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,05 %/+15,65 % bedeutet.
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