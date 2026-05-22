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    Besonders beachtet!

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    Bitcoin Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.05.2026

    Am 22.05.2026 ist die Bitcoin Group Aktie, bisher, um -2,47 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bitcoin Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Bitcoin Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Die Bitcoin Group SE ist ein führendes deutsches Investmentunternehmen im Kryptobereich, das die Plattform Bitcoin.de betreibt. Sie bietet einen regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen und hebt sich durch ihre starke regionale Präsenz und BaFin-Regulierung von internationalen Konkurrenten wie Binance und Coinbase ab.

    Bitcoin Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,47 % verliert die Bitcoin Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Bitcoin Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,47 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bitcoin Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,14 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,41 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bitcoin Group eine negative Entwicklung von -6,64 % erlebt.

    Bitcoin Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,34 %
    1 Monat -16,41 %
    3 Monate +0,14 %
    1 Jahr -32,53 %
    Stand: 22.05.2026, 13:54 Uhr

    Informationen zur Bitcoin Group Aktie

    Es gibt 5 Mio. Bitcoin Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,80 Mio. € wert.

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    Ob die Bitcoin Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitcoin Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bitcoin Group

    -2,74 %
    -8,34 %
    -16,41 %
    +0,14 %
    -32,53 %
    +27,41 %
    -26,90 %
    +2.808,00 %
    ISIN:DE000A1TNV91WKN:A1TNV9
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