Börsen Update
Börsen Update Europa - 22.05. - ATX stark +0,98 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.802,82 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: DHL Group +3,42 %, adidas +3,29 %, Infineon Technologies +2,97 %
Flop-Werte: Vonovia -5,43 %, Fresenius Medical Care -3,77 %, Fresenius -3,23 %
Der MDAX steht bei 32.060,03 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: PUMA +6,14 %, Wacker Chemie +2,87 %, AIXTRON +2,81 %
Flop-Werte: Lanxess -2,92 %, United Internet -2,48 %, Knorr-Bremse -2,46 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:49) bei 4.014,75 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,97 %, AIXTRON +2,81 %, Elmos Semiconductor +2,51 %
Flop-Werte: Eckert & Ziegler -2,52 %, United Internet -2,48 %, Ottobock -1,72 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.006,28 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: DHL Group +3,42 %, adidas +3,29 %, Infineon Technologies +2,97 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,44 %, DANONE -1,94 %, Münchener Rück -1,38 %
Der ATX steht bei 5.989,03 PKT und gewinnt bisher +0,98 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +13,23 %, Lenzing +2,06 %, BAWAG Group +1,23 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,56 %, PORR -2,30 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,84 %
Der SMI steht bei 13.468,26 PKT und verliert bisher -0,54 %.
Top-Werte: Givaudan +2,16 %, Sika +1,64 %, ABB +1,35 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -4,89 %, CIE Financiere Richemont -2,66 %, Swiss Re -1,71 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.127,98 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: SAFRAN +1,30 %, Dassault Systemes +1,09 %, Compagnie de Saint-Gobain +0,87 %
Flop-Werte: DANONE -1,94 %, Kering -1,87 %, Renault -1,52 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.139,07 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,78 %, ABB +1,35 %, Skanska (B) +1,10 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,44 %, Alfa Laval -1,33 %, Tele2 (B) -1,02 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.660,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +4,34 %, Coca-Cola HBC +0,71 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,70 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,58 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,61 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,56 %
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