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    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 22.05.2026

    Am 22.05.2026 ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie, bisher, um -5,71 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 22.05.2026
    Foto: stock.adobe.com

    PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,71 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 79,30, mit einem Minus von -5,71 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,12 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,61 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -18,03 % verloren.

    Während PDD Holdings Incorporation (A) (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,00 %
    1 Monat -6,61 %
    3 Monate -11,12 %
    1 Jahr -23,02 %
    Stand: 22.05.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,30 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. eBay notiert im Plus, mit +0,18 %. JD.com notiert im Minus, mit -3,87 %. Alibaba Group verliert -3,89 % Sea (A) notiert im Minus, mit -0,26 %.

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    Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    -6,18 %
    -3,66 %
    -7,93 %
    -10,23 %
    -21,78 %
    +40,18 %
    -25,28 %
    +247,10 %
    ISIN:US7223041028WKN:A2JRK6
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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