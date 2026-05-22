Alarm: Bitcoin rutscht vor Wochenende unter 77.400 USD – Altcoins im Minus - 22.05.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,26 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 77.841,07USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,16 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,91 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,03 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -0,94 %, ETH/USD um -2,48 %, SOL/USD um +0,15 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -3,26 %.