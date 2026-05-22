KI statt Kollegen? So rechtfertigen Tech-Bosse den Stellenabbau

Besonders deutlich wurde das bei Meta. Der Konzern baut weltweit rund 8.000 Stellen ab. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz. Konzernchef Mark Zuckerberg bezeichnete KI in einem internen Schreiben als "die bedeutendste Technologie unserer Zeit". Laut dem Memo, das die New York Times veröffentlichte, schrieb Zuckerberg zudem, dass "die Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen, die nächste Generation prägen werden.“

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Produkte und Geschäftsmodelle, sondern zunehmend auch die Belegschaften großer Technologiekonzerne. Wie Yahoo Finance berichtet, verbinden immer mehr Unternehmen Stellenstreichungen offen mit ihren milliardenschweren Investitionen in KI.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

KI wird zum Argument für harte Einschnitte

Auch bei Cisco steht KI im Mittelpunkt der Begründung für den Stellenabbau. Das Unternehmen kündigte den Abbau von rund 4.000 Jobs an. CEO Chuck Robbins erklärte laut Business Insider, die Gewinner des KI-Zeitalters seien jene Unternehmen, die "Fokus, Dringlichkeit und die Disziplin" hätten, Investitionen konsequent in Wachstumsfelder umzulenken. Dafür seien schwierige Entscheidungen notwendig.

Ähnlich argumentierte Cloudflare. Der Konzern streicht rund 1.100 Stellen. In einer internen Mitteilung vom 7. Mai erklärte das Management, die Arbeitsweise des Unternehmens habe sich "grundlegend verändert". Besonders auffällig war die Formulierung: "Die heutigen Maßnahmen dienen weder der Kosteneinsparung noch der Bewertung der Leistung einzelner Mitarbeiter." Stattdessen gehe es darum, wie ein wachstumsstarkes Unternehmen "Zeitalter der agentenbasierten KI" Wert schaffe.

Auch Coinbase verweist auf KI-Druck

Selbst die Kryptobranche nutzt inzwischen ähnliche Argumentationsmuster. Die Kryptobörse Coinbase plant den Abbau von 700 Stellen. CEO Brian Armstrong erklärte in einem Memo, künstliche Intelligenz führe zu einem "tiefgreifenden Wandel" in Unternehmen. Coinbase müsse sich neu aufstellen, "um in dieser neuen Ära führend zu sein". KI müsse künftig "in jedem Bereich unserer Arbeit" eingesetzt werden.

Techbranche besonders betroffen

Die Entlassungswelle trifft vor allem die Technologiebranche. Nach Angaben der Personalberatung Challenger, Gray & Christmas entfallen bis April mehr als 85.000 der weltweit über 300.000 angekündigten Stellenstreichungen auf den Technologiesektor.

Arbeitsmarktexperte Andy Challenger sieht darin einen klaren Trend. "Unabhängig davon, ob einzelne Arbeitsplätze durch KI ersetzt werden, wird das Geld für diese Stellen ersetzt", erklärte er.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion