"Nicht zum Sparen"
KI statt Kollegen? So rechtfertigen Tech-Bosse den Stellenabbau
Tech-Konzerne streichen Tausende Stellen und begründen das mit künstlicher Intelligenz. CEOs sprechen von einem radikalen Wandel der Arbeitswelt.
- Techkonzerne streichen tausende Jobs wegen KI
- Meta, Cisco und Cloudflare bauen tausende Stellen ab
- Techbranche verliert rund 85.000 Jobs weltweit
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Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Produkte und Geschäftsmodelle, sondern zunehmend auch die Belegschaften großer Technologiekonzerne. Wie Yahoo Finance berichtet, verbinden immer mehr Unternehmen Stellenstreichungen offen mit ihren milliardenschweren Investitionen in KI.
Besonders deutlich wurde das bei Meta. Der Konzern baut weltweit rund 8.000 Stellen ab. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz. Konzernchef Mark Zuckerberg bezeichnete KI in einem internen Schreiben als "die bedeutendste Technologie unserer Zeit". Laut dem Memo, das die New York Times veröffentlichte, schrieb Zuckerberg zudem, dass "die Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen, die nächste Generation prägen werden.“
KI wird zum Argument für harte Einschnitte
Auch bei Cisco steht KI im Mittelpunkt der Begründung für den Stellenabbau. Das Unternehmen kündigte den Abbau von rund 4.000 Jobs an. CEO Chuck Robbins erklärte laut Business Insider, die Gewinner des KI-Zeitalters seien jene Unternehmen, die "Fokus, Dringlichkeit und die Disziplin" hätten, Investitionen konsequent in Wachstumsfelder umzulenken. Dafür seien schwierige Entscheidungen notwendig.
Ähnlich argumentierte Cloudflare. Der Konzern streicht rund 1.100 Stellen. In einer internen Mitteilung vom 7. Mai erklärte das Management, die Arbeitsweise des Unternehmens habe sich "grundlegend verändert". Besonders auffällig war die Formulierung: "Die heutigen Maßnahmen dienen weder der Kosteneinsparung noch der Bewertung der Leistung einzelner Mitarbeiter." Stattdessen gehe es darum, wie ein wachstumsstarkes Unternehmen "Zeitalter der agentenbasierten KI" Wert schaffe.
Auch Coinbase verweist auf KI-Druck
Selbst die Kryptobranche nutzt inzwischen ähnliche Argumentationsmuster. Die Kryptobörse Coinbase plant den Abbau von 700 Stellen. CEO Brian Armstrong erklärte in einem Memo, künstliche Intelligenz führe zu einem "tiefgreifenden Wandel" in Unternehmen. Coinbase müsse sich neu aufstellen, "um in dieser neuen Ära führend zu sein". KI müsse künftig "in jedem Bereich unserer Arbeit" eingesetzt werden.
Techbranche besonders betroffen
Die Entlassungswelle trifft vor allem die Technologiebranche. Nach Angaben der Personalberatung Challenger, Gray & Christmas entfallen bis April mehr als 85.000 der weltweit über 300.000 angekündigten Stellenstreichungen auf den Technologiesektor.
Arbeitsmarktexperte Andy Challenger sieht darin einen klaren Trend. "Unabhängig davon, ob einzelne Arbeitsplätze durch KI ersetzt werden, wird das Geld für diese Stellen ersetzt", erklärte er.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion