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    Verve Group Registered (A) kündigt Agenda für Capital Markets Day 2026 in NY an

    Verve Group lädt 2026 zum Capital Markets Day nach New York – mit Top-Insights zu KI, Retail Media und Predictive Targeting im Hybrid-Format, live vor Ort und online.

    Verve Group Registered (A) kündigt Agenda für Capital Markets Day 2026 in NY an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Verve Group veranstaltet am 16. Juni 2026 den Capital Markets Day in New York, erstmals außerhalb Europas, mit Live-Übertragung und Hybrid-Format
    • Die Veranstaltung beginnt um 9:00 Uhr EDT im Citigroup Headquarter, mit Programmpunkten wie Geschäftsmodell- und Finanzupdates, Keynote von Dr. Usama Fayyad sowie Sessions zu Retail Media und Predictive Targeting
    • Dr. Usama Fayyad, international anerkannter Experte für Data Science und KI, hält die Keynote und bringt eine Perspektive auf datengestützte Wertschöpfung
    • Das Programm umfasst Präsentationen zu neuen Retail-Media-Aktivitäten und dem outcome-orientierten Ansatz beim Predictive Targeting, sowie Q&A-Runden
    • Die Anmeldung ist ab sofort über die Investor-Relations-Website möglich, Anmeldefrist ist der 1. Juni 2026
    • Verve Group ist ein führendes Werbetechnologieunternehmen mit Fokus auf verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, operativ in Nordamerika und Europa, mit einem Umsatz von 551 Mio. Euro im Jahr 2025

    Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4920EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.618,50PKT (+0,23 %).


    Verve Group Registered (A)

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    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1
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