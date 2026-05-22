UBS belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 182 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 169,9 auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,19 %.

Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 91,42 Mrd..

CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2484. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 200,00CHF was eine Bandbreite von -2,84 %/+17,77 % bedeutet.