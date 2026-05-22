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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 182 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hält Richemont auf Buy mit Kursziel 182 Franken
    • Geschäftsjahresende beeindruckte mit starkem Wachstum
    • Kein Ausblick wie üblich trotz besserer Ergebnisse
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 182 Franken
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 182 Franken auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahresende des Luxuskonzerns sei beeindruckend gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitagmorgen. Das Wachstum im vierten Quartal habe die Erwartungen ebenso übertroffen wie das operative Halbjahresergebnis. Einen Ausblick gebe es aber wie üblich nicht./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 169,9 auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 91,42 Mrd..

    CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2484. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 200,00CHF was eine Bandbreite von -2,84 %/+17,77 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 182 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 182,00CHF, was eine Steigerung von +18,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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