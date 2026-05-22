JPMorgan setzt Walmart auf 'Analyst Focus List' - Ziel 137 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 105,2 auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -7,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 831,37 Mrd..

Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 154,00USD was eine Bandbreite von +26,61 %/+47,71 % bedeutet.