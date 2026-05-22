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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan setzt Walmart auf 'Analyst Focus List' - Ziel 137 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan setzt Walmart auf Analyst Focus List
    • Einstufung Overweight mit Kursziel 137 US-Dollar
    • Horvers sieht Walmart als Wachstumsidee und Kaufchance
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt Walmart auf 'Analyst Focus List' - Ziel 137 Dollar
    Foto: Seth Perlman - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Walmart auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung lautet beim Kursziel von 137 US-Dollar nach wie vor "Overweight". Christopher Horvers sieht Walmart als "Wachstumsidee" und in dem jüngsten Kursrückgang eine Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen des Einzelhändlers schrieb./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 105,2 auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -7,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 831,37 Mrd..

    Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 154,00USD was eine Bandbreite von +26,61 %/+47,71 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 137,00$, was eine Steigerung von +12,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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