Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

Ist halt das klassische juristische Gesäusel bei Stimmrechtsmitteilungen. Ob Uber aber nicht doch über 30% gehen will oder eine Mehrheitsübernahme anstrebt, kann man damit nicht wirklich beurteilen. Denn "aktuell" bedeutet im Grunde nichts, bzw. ist eine reine Momentaufnahme und ist so flüchtig wie wenn im Fußball jemand von "Stand jetzt" redet. Das kann alles schnell wieder anders sein. Ich kann mir gut vorstellen Uber kauft sich in den nächsten Monaten noch an die 30% ran. Das löst ja noch kein Pflichtangebot aus. Und dann bräuchte man nur außerbörslich mit Aspex einen Deal machen über deren Anteile und schon wäre man alleine dadurch schnell nahe an der 45% Grenze. Den Rest um über 50% zu kommen dürfte man auch problemlos bekommen mit einem Angebot an alle Aktionäre mit einem strategischen Aufpreis gegenüber dem Marktkurs. Ist jetzt nur mal theoretisch ein Denkspiel, aber es zeigt wie schnell sich das Ganze auch ändern könnte Richtung Übernahme durch Uber. Diese Aussage "aktuell beabsichtigt Uber weder 30% oder mehr zu erwerben noch über die übliche Stimmrechtsausübung hinaus Einfluss auf die Organbesetzung zu nehmen oder die Kapitalstruktur wesentlich zu ändern" macht man nur aus juristischen Gründen, um nicht schlafende amtliche Hunde schon jetzt zu wecken bzw. behördliche Organe aus dem Bereich Kartell-& Wettbewerbskontrolle. So kann man das lediglich vorerst als kleine Finanzbeteiligung deklarieren. Aber wie gesagt, das hat NICHTS zu sagen was Uber wirklich im Hinterzimmer für Pläne hat.