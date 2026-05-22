ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
- Bernstein belässt Delivery Hero auf Outperform
- Baemin wandelt verlustreiche Subventionen in Erlöse
- Baemin wächst im Quick Commerce und profitiert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Die südkoreanische Tochter Baemin vollziehe eine strategische Neuausrichtung von einem verlustreichen Subventionsgeschäft zu einer disziplinierten Monetarisierung, schrieb Robin Zhu am Freitag. Der südkoreanische Markt für Essenslieferungen stabilisiere sich. Baemin könne beim sogenannten Quick Commerce weiter wachsen, also der besonders schnellen Lieferung von Konsumgütern und Lebensmitteln. Außerdem profitiere Baemin überproportional von staatlichen Gutscheinen. Mit Blick auf die laufende strategische Überprüfung bei Delivery Hero sei Baemin eine interessante Option./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 33,70 auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +23,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +68,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 9,96 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -15,84 %/+17,22 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Und weiter geht's: Jetzt sind es schon über 35%
Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)