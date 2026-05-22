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    Wechsel an der Spitze des Bahn-Aufsichtsrats geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Werner Gatzer soll 2027 den Aufsichtsratsvorsitz
    • Christoph Franz als designierter Nachfolger
    • Gatzer soll Vorsitz am Flughafen BER übernehmen
    Wechsel an der Spitze des Bahn-Aufsichtsrats geplant
    Foto: Boris Roessler - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - An der Spitze des Aufsichtsrats bei der Deutschen Bahn soll es zu einem Wechsel kommen. Der bisherige Amtsinhaber Werner Gatzer soll 2027 seinen Posten räumen, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Nachfolger soll Christoph Franz werden. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagte, Gatzer habe bereits angekündigt, nicht für die gesamte Wahlperiode den Vorsitz des Kontrollgremiums wahrzunehmen.

    Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte bereits im Februar berichtet, dass der frühere Lufthansa -Chef Franz Nachfolger von Gatzer werden solle. Franz muss vom Aufsichtsrat des bundeseigenen Konzerns zum neuen Vorsitzenden gewählt werden. Er ist seit März Mitglied im Bahn-Aufsichtsrat.

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    Bericht: Gatzer wird neuer BER-Vorsitzender

    Gatzer soll laut "Bild"-Zeitung neuer Vorsitzender des Flughafens Berlin Brandenburg werden und dort Jörg Simon ablösen. Eine BER-Sprecherin sagte: "Zu Personalien äußern wir uns nicht. Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat wählt seinen Vorsitzenden selbst."

    Gatzer war früher Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Er wurde im September 2022 zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Bahn gewählt.

    Bei der Bahn war es nach dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung bereits zu Veränderungen an der Vorstandsspitze gekommen. Im vergangenen Herbst wurde Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin berufen, sie löste Richard Lutz ab.

    Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es, sowohl beim DB-Konzern als auch bei der Infrastruktursparte InfraGO solle eine Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand erfolgen, mit dem Ziel, mehr Fachkompetenz abzubilden und eine Verschlankung zu erreichen./hoe/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 7,796 auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,99 %/+14,45 % bedeutet.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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