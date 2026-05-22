UBS stuft Fedex auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex angesichts der näher rückenden Frachtsparten-Abspaltung von 446 auf 445 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung des Logistikkonzerns beließ Analyst Thomas Wadewitz am Donnerstag nach kleineren Anpassungen seiner Schätzungen aber auf "Buy". Eine Bewertung anhand der Summe der Konzernteile verspreche Luft nach oben für die Titel. Margenverbesserungen seien zentrale Hebel beider Unternehmen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 335,3EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Thomas Wadewitz

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 445

Kursziel alt: 446

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 445,00 $ , was eine Steigerung von +14,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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