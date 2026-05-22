GOLDMAN SACHS stuft WALMART auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 138 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kate McShane attestierte dem Handelsriesen solides Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne im ersten Quartal. Sie rechnet auch mit einer guten Ergebnissteigerung im Gesamtjahr, wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 105,2EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Kate McShane
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 154
Kursziel alt: 138
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kate McShane
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
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