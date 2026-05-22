PWO-Aktionäre bestätigen auf HV 2026 alle Tagesordnungspunkte
Starke Zustimmung der Aktionäre, bestätigte Prognose und klare Nachhaltigkeitsziele: PWO setzt auf resilienten Wachstumskurs und internationale Expansion trotz herausfordernder Märkte.
- Aktionäre stimmten auf der Hauptversammlung 2026 mit breiten Mehrheiten allen Tagesordnungspunkten zu; rund 65% des Grundkapitals waren vertreten.
- Auszahlung einer Dividende von 1,65 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen.
- CEO Carlo Lazzarini: Das antriebsunabhängige Geschäftsmodell, hohe Innovationskraft und der globale „local‑for‑local“-Ansatz stärken die Resilienz und ermöglichen internationale Expansion trotz schwächerer Nachfrage.
- Die Jahresprognose für 2026 wurde bestätigt.
- Beschlossene Tagesordnungspunkte im Detail: Vorlage der Abschlüsse 2025, Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Billigung des Vergütungsberichts, Wahl des Abschlussprüfers und Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts sowie Einführung elektronischer Aktien (Satzungsänderung).
- Nachhaltigkeit als strategische Priorität: Ziel der Reduktion von Treibhausgasemissionen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit; PWO ist ein globaler Leichtmetall‑Technologieführer (100+ Mio. Komponenten p.a., ~3.300 Mitarbeitende, 11 Standorte).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PWO ist am 07.08.2026.
Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,19 % im Minus.
-5,19 %
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