UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien nach dem Event "Google Marketing Live" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Stephen Ju erwähnte am Donnerstagabend eine zunehmende Monetarisierung von Angeboten des Google-Mutterkonzerns. Entsprechende Verbesserungen habe er in seinem Bewertungsmodell aber bereits berücksichtigt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 334,8EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: USD
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