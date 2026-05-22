Diese Aktie könnte vom KI-Hunger der Tech-Giganten profitieren

Analyst Tanner James stufte das Papier am Freitag von "Hold" auf "Buy" hoch. Gleichzeitig hob er das Kursziel von 239 auf 302 US-Dollar an, was über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 272,40 US-Dollar liegt, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

Die wachsende Nachfrage nach Datenzentren und Notstromlösungen könnte dem US-Generatorenhersteller Generac Holdings neuen Rückenwind geben. Das Analysehaus Jefferies sieht laut CNBC deshalb deutliches Kurspotenzial für die Aktie.

Hoffnung auf Großaufträge von Tech-Konzernen

Aus Sicht von Jefferies profitiert Generac direkt vom Boom rund um Künstliche Intelligenz und den massiven Ausbau von Datenzentren. Besonders interessant seien mögliche Verträge mit sogenannten Hyperscalern, also großen Cloud- und Technologiekonzernen.

"Angesichts des anhaltend günstigen Umfelds für den Ausbau von Rechenzentren und möglicher Anzeichen für Aktivitäten seitens der Hyperscaler sehen wir ein asymmetrisches, positives Risiko-Ertrags-Verhältnis", schrieb James in einer Mitteilung an Kunden.

Laut dem Analysten laufen derzeit Gespräche mit mehreren großen Technologiekonzernen über umfangreiche Lieferverträge für Backup-Generatoren. Zudem könnten noch in diesem Jahr zwei wichtige Ankündigungen von Generac folgen.

Spezialmotoren rücken in den Fokus

Besonders optimistisch bewertet Jefferies die Entwicklung rund um sogenannte Baudouin-Motoren. Diese kämen inzwischen zunehmend in den Konfigurationen großer Hyperscaler zum Einsatz.

"Baudouin-Motoren halten Einzug in Hyperscaler-Konfigurationen, was auf die Marktakzeptanz eines Produkts hindeutet, das nur GNRC in der Lage ist, in großem Maßstab bereitzustellen", erklärte James.

Aktie bereits stark gelaufen

Der Titel gehört schon jetzt zu den großen Gewinnern des Jahres. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 80 Prozent an Wert gewonnen.

Auch insgesamt bleibt die Stimmung unter Analysten positiv. Nach Daten von LSEG empfehlen 13 der 21 beobachtenden Experten die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Generac Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 219,6EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.