🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siteimprove gibt die Gewinner des „Global Accessibility Customer Award 2026" bekannt - ausgezeichnet für ihr Engagement für Barrierefreiheit, KI-Innovationen und messbare Ergebnisse

    Zu den für ihr Engagement im Bereich Barrierefreiheit ausgezeichneten Unternehmen und Einrichtungen zählen Barclays, Shell, die Harvard University, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, die CQUniversity Australia, Posten Bring A/S und die Universität Ottawa

    KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day gab Siteimprove, ein führender Anbieter von agentischer Content-Intelligence, heute die zehn Gewinner der „Siteimprove.ai Global Digital Accessibility Awards" bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden Organisationen und Teams gewürdigt, die bei der Schaffung barrierefreierer und inklusiverer digitaler Erlebnisse eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Gewinner werden am 15. Global Accessibility Awareness Day (GAAD) bekannt gegeben, einer Initiative, die sich der Sensibilisierung für digitalen Zugang und Inklusion widmet.

    Siteimprove Logo Wordmark

    Die Global Digital Accessibility Awards würdigen Kunden von Siteimprove.ai, die Barrierefreiheit als zentralen Bestandteil ihrer digitalen Strategie vorantreiben. Diese Organisationen haben nachweislich positive Auswirkungen erzielt, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorangetrieben und sich dafür eingesetzt, inklusive digitale Erlebnisse für alle zu verbessern. Die diesjährigen Gewinner sind:

    • Die Besten im Gesundheitswesen: AdventHealth
    • Die Besten in der Fertigung: Bang & Olufsen
    • Die Besten beim Banking: Barclays
    • Die Besten der Kapitalmärkte: BlackRock
    • Die Besten bei APJ: CQUniversity Australia
    • Die Besten bei Pharmazeutika: GSK Canada
    • Die Besten im Hochschulwesen: Harvard University
    • Die Besten bei Öl und Gas: Shell
    • Die Besten im öffentlichen Sektor: Posten Bring A/S
    • Die Besten im Hochschulwesen (KANADA): University of Ottawa

    „Die heutigen Preisträger sind Verfechter der Barrierefreiheit, Innovatoren im Bereich der KI und der lebende Beweis dafür, dass Barrierefreiheit das Leben von Menschen konkret verändert. Wir sind davon überzeugt, dass jeder der hier auf Siteimprove.ai vertretenen Vorreiter im Bereich Barrierefreiheit im Zeitalter der KI eine Vorreiterrolle einnimmt. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Preisträger – Ihr Engagement für die Verbesserung des Zugangs zur digitalen Welt inspiriert uns alle." – Nayaki Nayyar, CEO, Siteimprove

    Seite 1 von 6 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Siteimprove gibt die Gewinner des „Global Accessibility Customer Award 2026" bekannt - ausgezeichnet für ihr Engagement für Barrierefreiheit, KI-Innovationen und messbare Ergebnisse Zu den für ihr Engagement im Bereich Barrierefreiheit ausgezeichneten Unternehmen und Einrichtungen zählen Barclays, Shell, die Harvard University, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, die CQUniversity Australia, Posten Bring A/S und die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     