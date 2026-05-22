Siteimprove gibt die Gewinner des „Global Accessibility Customer Award 2026" bekannt - ausgezeichnet für ihr Engagement für Barrierefreiheit, KI-Innovationen und messbare Ergebnisse
Zu den für ihr Engagement im Bereich Barrierefreiheit ausgezeichneten Unternehmen und Einrichtungen zählen Barclays, Shell, die Harvard University, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, die CQUniversity Australia, Posten Bring A/S und die Universität Ottawa
KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day gab Siteimprove, ein führender Anbieter von agentischer Content-Intelligence, heute die zehn Gewinner der „Siteimprove.ai Global Digital Accessibility Awards" bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden Organisationen und Teams gewürdigt, die bei der Schaffung barrierefreierer und inklusiverer digitaler Erlebnisse eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Gewinner werden am 15. Global Accessibility Awareness Day (GAAD) bekannt gegeben, einer Initiative, die sich der Sensibilisierung für digitalen Zugang und Inklusion widmet.
Die Global Digital Accessibility Awards würdigen Kunden von Siteimprove.ai, die Barrierefreiheit als zentralen Bestandteil ihrer digitalen Strategie vorantreiben. Diese Organisationen haben nachweislich positive Auswirkungen erzielt, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorangetrieben und sich dafür eingesetzt, inklusive digitale Erlebnisse für alle zu verbessern. Die diesjährigen Gewinner sind:
- Die Besten im Gesundheitswesen: AdventHealth
- Die Besten in der Fertigung: Bang & Olufsen
- Die Besten beim Banking: Barclays
- Die Besten der Kapitalmärkte: BlackRock
- Die Besten bei APJ: CQUniversity Australia
- Die Besten bei Pharmazeutika: GSK Canada
- Die Besten im Hochschulwesen: Harvard University
- Die Besten bei Öl und Gas: Shell
- Die Besten im öffentlichen Sektor: Posten Bring A/S
- Die Besten im Hochschulwesen (KANADA): University of Ottawa
„Die heutigen Preisträger sind Verfechter der Barrierefreiheit, Innovatoren im Bereich der KI und der lebende Beweis dafür, dass Barrierefreiheit das Leben von Menschen konkret verändert. Wir sind davon überzeugt, dass jeder der hier auf Siteimprove.ai vertretenen Vorreiter im Bereich Barrierefreiheit im Zeitalter der KI eine Vorreiterrolle einnimmt. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Preisträger – Ihr Engagement für die Verbesserung des Zugangs zur digitalen Welt inspiriert uns alle." – Nayaki Nayyar, CEO, Siteimprove