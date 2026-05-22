Siteimprove gibt die Gewinner des „Global Accessibility Customer Award 2026" bekannt - ausgezeichnet für ihr Engagement für Barrierefreiheit, KI-Innovationen und messbare Ergebnisse

Zu den für ihr Engagement im Bereich Barrierefreiheit ausgezeichneten Unternehmen und Einrichtungen zählen Barclays, Shell, die Harvard University, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, die CQUniversity Australia, Posten Bring A/S und die Universität Ottawa

KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day gab Siteimprove, ein führender Anbieter von agentischer Content-Intelligence, heute die zehn Gewinner der „Siteimprove.ai Global Digital Accessibility Awards" bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden Organisationen und Teams gewürdigt, die bei der Schaffung barrierefreierer und inklusiverer digitaler Erlebnisse eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Gewinner werden am 15. Global Accessibility Awareness Day (GAAD) bekannt gegeben, einer Initiative, die sich der Sensibilisierung für digitalen Zugang und Inklusion widmet.