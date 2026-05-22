UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Einzelhändlers Walmart von 147 auf 141 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Schon vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei für die Aktie der Spielraum für kurzfristig weitere Kurssteigerungen eng gewesen, schrieb Michael Lasser am Freitag im Nachgang des Berichts. Mit dem jüngsten Kursrückgang sei das Papier nun umso attraktiver./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 105,3EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Lasser

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 141

Kursziel alt: 147

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

