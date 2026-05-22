UBS stuft WALMART auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Einzelhändlers Walmart von 147 auf 141 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Schon vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei für die Aktie der Spielraum für kurzfristig weitere Kurssteigerungen eng gewesen, schrieb Michael Lasser am Freitag im Nachgang des Berichts. Mit dem jüngsten Kursrückgang sei das Papier nun umso attraktiver./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT
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Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 105,3EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Lasser
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 141
Kursziel alt: 147
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Lasser
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 141
Kursziel alt: 147
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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