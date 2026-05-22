Merck & Co Aktie weiter aufwärts - +3,58 % - 22.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Merck & Co Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,58 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +1,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 103,09€, mit einem Plus von +3,58 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Merck & Co in den letzten drei Monaten Verluste von -2,85 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +6,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Merck & Co einen Anstieg von +12,85 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,88 % 1 Monat +8,30 % 3 Monate -2,85 % 1 Jahr +48,88 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Stand: 22.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 253,75 Mrd.EUR € wert.

Merck (NYSE: MRK), known as MSD outside of the United States and Canada, today announced the European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adopted a positive opinion recommending approval of KEYTRUDA …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Novartis und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,19 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,27 %. Sanofi legt um +0,43 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,74 %.

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Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.