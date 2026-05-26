Aktie vor Neubewertung
Lenovo: Zahlen untermauern – Konzern mausert sich zur KI-Sensation
Lenovo galt lange als klassischer PC-Riese. Die Zahlen zeigen jedoch: Der Technologiekonzern wird immer stärker zum KI-Infrastruktur-Profiteur. Rekordumsatz, Gewinnsprung und starke Servernachfrage sorgen für Fantasie!
- Rekordumsatz und Gewinn durch KI und Server
- KI-Erlöse 38 Prozent und Wachstum 84 Prozent
- PC-Geschäft stark, Speicherknappheit treibt Kosten
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Der KI-Boom hat nun auch Lenovo mit voller Wucht erreicht. Der chinesisch geprägte Technologiekonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt und das stärkste Quartalswachstum seit 5 Jahren gemeldet. Getrieben wurde das Ergebnis von einer robusten Nachfrage nach künstlicher Intelligenz, einem starken PC-Geschäft und dem rasanten Ausbau der Server-Sparte.
Der Umsatz für die 3 Monate bis zum 31. März stieg im Jahresvergleich um 27 Prozent auf einen Rekordwert von 21,6 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Lenovo die Konsensschätzung deutlich, die bei 19,6 Milliarden US-Dollar gelegen hatte.