Lenovo: Zahlen untermauern – Konzern mausert sich zur KI-Sensation

Gewinn zieht kräftig an

Noch stärker fiel der Gewinnsprung aus: Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn kletterte im vierten Geschäftsquartal um 479 Prozent auf 521 Millionen US-Dollar, nach 90 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,0380 US-Dollar nach 0,0071 US-Dollar im Vorjahreszeitraum und damit ebenfalls über den Erwartungen.

KI wird zum Wachstumsmotor

Besonders bemerkenswert: KI-bezogene Erlöse machten im vierten Quartal bereits 38 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Im Jahresvergleich legten diese Erlöse um 84 Prozent zu. Damit zeigt sich, dass Lenovo nicht mehr nur als klassischer PC-Hersteller betrachtet werden sollte.

Das Unternehmen profitiert zunehmend vom Ausbau künstlicher Intelligenz in Unternehmen, Rechenzentren und Endgeräten. Lenovo setzt dabei auf seine Strategie der Hybrid AI. Gemeint ist die Kombination aus KI-fähigen PCs und Geräten, Unternehmensinfrastruktur, Servern und Services. Der Konzern will damit vom Trend profitieren, dass Unternehmen KI nicht nur in großen Rechenzentren, sondern auch lokal und in hybriden Modellen nutzen.

Mit Blick nach vorn erklärte Lenovo, man wolle diese Strategie weiter ausbauen, da Unternehmen zunehmend auf Echtzeit-KI-Inferenz und hybride KI-Modelle setzen.

Servergeschäft zieht kräftig an

Der wichtigste neue Kurstreiber ist das Servergeschäft. Die Infrastructure Solutions Group, in der auch die KI-Server gebündelt sind, erzielte im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 37 Prozent und war damit das am schnellsten wachsende Segment des Konzerns.

Lenovo teilte mit, dass der Umsatz mit KI-Servern im Laufe des Jahres ein hohes zweistelliges Wachstum erreicht habe. Besonders stark wirkt die Auftragspipeline: Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 lag sie bei 21 Milliarden US-Dollar.

Zusätzliche Fantasie kommt von Nvidia. Lenovo erwartet, in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2026 mit der Auslieferung von Nvidias Rubin-basierten KI-Plattformen zu beginnen. Damit rückt der Konzern noch stärker in die Wertschöpfungskette rund um KI-Infrastruktur und Rechenzentren.

PC-Geschäft überraschend stark

Trotz der neuen KI-Fantasie bleibt das klassische Geschäft mit PCs, Tablets und Smartphones die wichtigste Umsatzquelle. Auch hier lief es zuletzt deutlich besser als erwartet. Die Sparte verzeichnete im abgelaufenen Quartal ein Umsatzplus von 24 Prozent. Das war die höchste quartalsweise Wachstumsrate seit 5 Jahren.

Lenovo profitierte dabei auch von vorgezogenen Käufen im Vorfeld möglicher Preiserhöhungen. Die Branche kämpft mit steigenden Komponentenkosten, insbesondere bei Speicherchips. Gleichzeitig hat Lenovo die PC-Preise angehoben, um die höheren Kosten abzufedern.

Vorstandschef Yang Yuanqing hatte Reuters bereits im Februar gesagt: "Wir gehen davon aus, dass der Absatz von PC-Einheiten unter Druck geraten wird, glauben aber, dass wir den Umsatz dennoch steigern und die Rentabilität halten können."

Nach den Zahlen Ende vergangener Woche ergänzte Yang mit Blick auf den Speicherchipmarkt: "Das Angebot ist extrem knapp und die Kosten steigen immer schneller." Die breit gefächerte Lieferantenbasis des Konzerns, zu der auch chinesische Produzenten gehören, helfe jedoch dabei, die Auswirkungen abzufedern.

Speicherchipmangel als Risiko und Preistreiber

Der weltweite Speicherchipmangel bleibt ein zentrales Thema für Lenovo. Die Preise für Speicherchips haben sich allein im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal verdoppelt. Für das laufende Quartal wird ein weiterer Anstieg von bis zu 63 Prozent erwartet.

Der Grund: Die Nachfrage aus KI-Rechenzentren verknappt das Angebot für andere Bereiche wie Smartphones, Laptops und Automobile. Für Lenovo ist das Fluch und Segen zugleich. Einerseits steigen die Kosten im PC-Geschäft. Andererseits zeigt genau diese Knappheit, wie stark der KI-Zyklus inzwischen die gesamte Technologiebranche erfasst hat.

Chinas führender Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies, der seinen Börsegang vorbereitet, identifizierte Lenovo in seinem Prospekt als einen seiner Hauptkunden. ChangXin meldete für das erste Quartal einen Umsatzsprung von mehr als 700 Prozent, getrieben von den explodierenden Speicherpreisen.

Jahreszahlen untermauern den Trend

Auch auf Jahressicht sieht die Entwicklung stark aus. Der Jahresumsatz stieg um 20 Prozent auf einen Rekordwert von 83,1 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Schätzung von 80,9 Milliarden US-Dollar.

Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn erhöhte sich im Geschäftsjahr 2026 um 38 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar, nach 1,38 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Lenovo teilte mit, dass alle 3 Geschäftsbereiche trotz Zöllen, steigender Komponentenkosten und des Krieges im Nahen Osten ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichneten.

Aktie springt an

An der Börse kamen die Zahlen stark an. Die Lenovo-Aktie legte am Freitag in der Spitze um mehr als 17 Prozent zu und war damit der größte prozentuale Gewinner im Hang Seng Index. Der Kurssprung zeigt, dass Investoren die Aktie zunehmend neu bewerten.

Bislang wurde Lenovo häufig vor allem als PC-Hersteller gesehen – ein zyklisches, margenschwaches Geschäft mit begrenzter Fantasie. Doch die aktuellen Zahlen verschieben die Wahrnehmung: Lenovo wird mehr und mehr zu einem Anbieter von KI-Infrastruktur, Servern, Endgeräten und Unternehmenslösungen.

CEO sieht noch enormes Potenzial

Lenovo-Chef Yang zeigt sich entsprechend selbstbewusst. Nach der Veröffentlichung der Zahlen sagte er laut Bloomberg: "Unsere Vision der hybriden KI positioniert uns an der Spitze der KI-Inferenz und der Demokratisierung von KI. Daher bin ich voll und ganz zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden, in zwei Jahren ein 100-Milliarden-Dollar-Unternehmen zu sein."

Zum Vergleich: Aktuell bringt Lenovo gerade einmal etwas mehr als 20 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage.

Mein Tipp: Hier braut sich was Starkes zusammen

Lenovo liefert genau das, was Anleger im KI-Zeitalter sehen wollen: Rekordumsatz, kräftiges Gewinnwachstum, starkes Servergeschäft und eine milliardenschwere KI-Pipeline. Besonders spannend ist, dass der Konzern nicht nur von KI-Rechenzentren profitiert, sondern auch vom Trend zu KI-fähigen Geräten und hybriden Unternehmenslösungen.

Die Aktie bleibt zwar zyklisch und anfällig für Kostendruck bei Speicherchips sowie geopolitische Risiken. Doch die Investmentstory hat sich deutlich verbessert. Der Konzern gewinnt an Breite: PCs liefern weiter Volumen, Server sorgen für KI-Fantasie, Services stabilisieren das Geschäftsmodell.

Aus dem klassischen PC-Hersteller wird zunehmend ein KI-Infrastrukturwert. Genau diese Neubewertung könnte der Aktie weiteren Rückenwind geben. Anleger könnten somit auf eine KI-Perle treffen, die noch nicht Hoffnungslos in die Höhe geschossen ist, sondern erst am Anfang eines Kurs-Booms steht.

Ein geschätztes KGV von rund neun für das laufende Jahr untermauert diese Annahme. Als kleines Sahnehäubchen gibt es dann noch eine geschätzte Dividendenrendite von etwas mehr als drei Prozent obendrauf. Da dürfen Anleger schon mal schwach werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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