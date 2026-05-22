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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 22.05.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Richemont steigert Umsatz, Aktie schwankt stark
    • 23.000 Anträge auf neue E-Auto-Prämie binnen Tagen
    • Iran-Krieg treibt Düngemittelpreise um 30 Prozent an
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 22.05.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Schmuckhersteller Richemont steigert Umsatz - Aktie gibt nach

    GENF - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) etwas mehr umgesetzt. Allerdings belastete der starke Schweizer Franken und höhere Goldpreise die Profitabilität stärker als erwartet. Die Aktie zeigte sich nach Vorlage der Geschäftszahlen schwankungsanfällig.

    Bereits 23.000 Anträge für neue E-Auto-Prämie

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    BERLIN - Bundesumweltminister Carsten Schneider sieht einen großen Andrang auf die neue E-Auto-Prämie. Wenige Tage nach dem Start seien bereits 23.000 Anträge eingegangen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. "Wir haben eine sehr gute Resonanz." Nachgefragt würden vor allem batterieelektrische Fahrzeuge. Es meldeten sich viele Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Die soziale Staffelung funktioniere, sagte Schneider.

    Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin

    JENA - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach monatelanger Suche eine Nachfolgerin für den geschassten Ex-Vorstandschef Maximilian Foerst gefunden. So soll Bronwyn Brophy O'Connor den Posten übernehmen, wie der Konzern am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mitteilte. Die Managerin kommt vom schwedischen Konzern Vitrolife , wo sie derzeit Chefin ist. Wann sie den Job in Jena antreten kann, ist allerdings noch nicht klar. Das hänge von derzeit laufenden Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab, hieß es von Carl Zeiss Meditec. Bis zu ihrem Beginn soll weiter Andreas Pecher intermistisch die Geschäfte leiten.

    Airlines reicht Senkung der Ticketsteuer nicht aus

    BERLIN - Die vom Bundestag beschlossene Absenkung der deutschen Ticketsteuer geht der Luftverkehrsbranche nicht weit genug. Vertreter von Verbänden und Airlines kritisieren zu niedrige Absenkungsbeträge und fordern weitere Entlastungen des Flugverkehrs.

    Samsung: Abstimmung über Boni von Hunderttausenden Euro

    SEOUL - Über eine Jahresprämie von umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf stimmen die Mitglieder der Samsung -Gewerkschaft nach einem abgewendeten Generalstreik ab. Die Abstimmung über eine vom Management vorgestellte Einigung solle noch bis zum 27. Mai andauern, meldete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.

    Prognose: Iran-Krieg lässt Düngemittelpreise rasant steigen

    OXFORD - Das britische Beratungsunternehmen Oxford Economics erwartet wegen des Iran-Kriegs deutlich steigende Düngemittelpreise. Weltweit dürften sie um mehr als 30 Prozent im Vergleich zu 2025 zulegen, wie Oxford Economics mitteilte. Vor allem die Preissteigerungen des nachgefragten Düngers Harnstoff tragen demnach zu dem Anstieg bei. Hintergrund ist die anhaltende Blockade der Straße von Hormus, durch die Düngemittel wie Harnstoff verschifft werden.

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    Weitere Meldungen

    -ROUNDUP: Neue Angebote in Apotheken - das kommt für Patienten -Günstigerer Dünger: EU will Landwirte entlasten
    -Wechsel an der Spitze des Bahn-Aufsichtsrats geplant
    -Airbnb will App mit KI personalisieren°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 26,46 auf Tradegate (22. Mai 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -20,21 %/+13,98 % bedeutet.




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