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    China greift durch

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    Futu-Aktie stürzt ab: China-Schock oder Kaufchance nach der Panik?

    Die Futu-Aktie ist vor dem Wochenende um mehr als 30 % eingebrochen. China geht gegen grenzüberschreitende Online-Broker vor und will illegale Kapitalabflüsse strenger kontrollieren. Ist der Ausverkauf überzogen?

    Für Sie zusammengefasst
    China greift durch - Futu-Aktie stürzt ab: China-Schock oder Kaufchance nach der Panik?
    Foto: DALL-E

    Ein regulatorischer Paukenschlag aus Peking hat die Aktie von Futu Holdings massiv unter Druck gesetzt. Die chinesische Wertpapieraufsicht CSRC kündigte am Freitag ein verschärftes Vorgehen gegen grenzüberschreitende Wertpapiergeschäfte an. Im Fokus stehen Online-Broker, denen vorgeworfen wird, ohne Onshore-Lizenz Kunden auf dem chinesischen Festland angeworben zu haben.

    Betroffen sind unter anderem Futu, Tiger Brokers und Longbridge. Für Futu war die Reaktion an der Börse brutal: Die Aktie sackte im US-Handel um mehr als 30 Prozent ab. Auch andere in den USA gelistete chinesische Aktien wie Alibaba, JD.com und PDD gerieten unter Druck.

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    Der Grund: Die Behörden verschärfen die Kontrolle über Kapitalabflüsse. Kunden der betroffenen Broker sollen während einer zweijährigen Auslaufphase nur noch bestehende Positionen verkaufen und Gelder abheben dürfen. Neue Investments sind dagegen untersagt.

    Futu steht im Zentrum des chinesischen Kapitalmarkts

    Futu ist einer der bekanntesten digitalen Broker für chinesischsprachige Anleger. Über Plattformen wie Futubull und Moomoo bietet das Unternehmen Zugang zu Aktienmärkten in Hongkong, den USA und anderen Regionen. Genau dieses grenzüberschreitende Modell steht nun unter politischem Druck.

    Die CSRC erklärte, man gehe gemeinsam mit weiteren Regierungsstellen gegen ausländische Firmen und lokale Partner vor, die ohne Genehmigung operieren. Illegale Gewinne sollen eingezogen werden. Die konkrete Höhe möglicher finanzieller Sanktionen wurde zunächst nicht genannt.

    Futu betonte dagegen, man verfüge über hohe Compliance-Standards. Das Unternehmen habe bereits zuvor die Eröffnung von Konten für Antragsteller vom Festland gestoppt und zehntausende Anträge abgelehnt, die den Anforderungen nicht entsprachen. Ende des ersten Quartals machten Anleger vom Festland 13 Prozent des Kundenstamms aus.

    Ein Sprecher von Tiger erklärte, das Unternehmen habe "Compliance stets oberste Priorität eingeräumt". Zudem hieß es, man werde mit den Behörden kooperieren und "alle Geschäftsabläufe bleiben normal".

    Das eigentliche Risiko: Nicht die Strafe, sondern das Wachstum

    Für Anleger ist entscheidend: Die größte Gefahr liegt weniger in einer einmaligen Strafe, sondern in der Frage, wie stark Futu künftig beim Wachstum gebremst wird. Wenn Kunden vom Festland keine neuen ausländischen Aktien mehr kaufen dürfen, fällt ein Teil der bisherigen Expansionsstory weg.

    Gleichzeitig relativiert die Zahl von 13 Prozent Festland-Kunden den Schock. Futu ist längst nicht mehr ausschließlich vom chinesischen Festland abhängig. Das Unternehmen hat sein Geschäft in Hongkong, Singapur, Japan, Malaysia, Australien und den USA ausgebaut.

    Das macht den Fall kompliziert: Der regulatorische Schlag ist ernst, aber er zerstört nicht automatisch das gesamte Geschäftsmodell. Futu bleibt ein profitabler digitaler Broker mit internationaler Expansion – nur der China-Fantasie wird ein weiterer Dämpfer verpasst.

    Anleger fürchten Kapitalverkehrskontrollen

    Der Schritt passt in Pekings langfristige Linie. China will Kapitalabflüsse kontrollieren und Auslandsinvestitionen stärker über offiziell zugelassene Kanäle lenken. Gary Ng, Senior Economist für den asiatisch-pazifischen Raum bei Natixis, brachte es auf den Punkt: "Die Regierung will sicherstellen, dass jegliche Kapitalabflüsse unter ihrer Aufsicht stehen."

    Auch für Hongkong ist der Schritt relevant. Dort befinden sich viele der betroffenen Konten. Die dortige Securities and Futures Commission erklärte nach einer Überprüfung von 12 Brokern, sie habe erhebliche Mängel festgestellt. Künftig sollen verdächtige oder mit fragwürdigen Dokumenten eröffnete Konten geschlossen werden. Zudem sollen strengere Kontrollen bei Neukonten gelten.

    Steven Leung, Director of Institutional Sales bei UOB-Kay Hian in Hongkong, sagte: "Kurzfristig könnten diese Maßnahmen einige Handels- und Spekulationsaktivitäten in Hongkong abkühlen."

    Warum der Absturz trotzdem übertrieben wirken könnte

    So hart der Kursrutsch aussieht: Die erste Marktreaktion könnte überzogen sein. Denn bislang sieht das Vorgehen eher nach einem harten regulatorischen Warnschuss als nach einem existenzbedrohenden Schlag aus.

    Dafür sprechen 3 Punkte.

    Erstens wurde keine konkrete Strafsumme genannt. Zwar sollen illegale Gewinne eingezogen werden, doch die endgültige finanzielle Belastung bleibt offen. Zweitens gibt es eine zweijährige Auslaufphase. Konten müssen also nicht sofort zwangsgeschlossen werden, sondern die Kunden können bestehende Bestände verkaufen und Gelder abheben. Drittens ist der Festland-Anteil am Kundenstamm laut Futu mit 13 Prozent begrenzt.

    Auch juristisch scheint der Fall noch nicht vollständig abgeschlossen. Bloomberg berichtete, dass die betroffenen Unternehmen noch Verteidigungsschriften einreichen und Anhörungen beantragen können, bevor die Stegt werden.

    Der Shanghaier Anwalt Zhan Kai sagte: "Die Strafen erscheinen vorerst relativ milde, obwohl wir die Möglichkeit höherer Geldstrafen in der Zukunft - oder sogar eine strafrechtliche Verfolgung - nicht ausschließen können."

     

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    Die Aktie bleibt ein China-Risiko – aber auch ein Qualitätstitel

    Futu war schon vor diesem Kurssturz kein risikofreier Titel. Das Unternehmen steht seit Jahren unter regulatorischer Beobachtung. Bereits 2022 hatten chinesische Behörden ausländische Institutionen angewiesen, keine neuen Konten für Anleger vom Festland zu eröffnen. 2023 folgte die Entfernung der Futubulp-Stores.

    Der jüngste Schritt ist daher keine völlig neue Richtung, sondern eine Verschärfung eines bekannten Risikos. Genau deshalb könnte der Markt in der ersten Reaktion zu viel eingepreist haben. Wer Futu kauft, kauft kein langweiliges Finanzunternehmen, sondern einen wachstumsstarken Online-Broker mit China-Abschlag.

    Der Bewertungsabschlag dürfte nach dem Kurseinbruch größer werden. Gleichzeitig bleibt Futu operativ interessant: hohe digitale Skalierbarkeit, starke Marktposition unter chinesischsprachigen Anlegern, internationale Expansion und ein Geschäftsmodell, das von Handelsaktivität, Vermögensverwaltung und Kapitalmarktinteresse profitiert.

    Ist der Einbruch eine Chance?

    Kurzfristig bleibt Vorsicht angebracht. Solange unklar ist, wie hoch die Strafen ausfallen, wie strikt die Auslaufphase umgesetzt wird und ob weitere Maßnahmen folgen, dürfte die Aktie volatil bleiben. Auch das Risiko höherer Geldstrafen oder zusätzlicher regulatorischer Eingriffe ist nicht vom Tisch.

    Für risikobereite Anleger könnte genau diese Panik aber eine Chance eröffnen. Denn der Kursrutsch preist ein sehr negatives Szenario ein. Sollte sich zeigen, dass die Sanktionen finanziell begrenzt bleiben und Futu außerhalb des Festlands weiter wächst, könnte sich die Aktie erholen.

    Wichtig ist dabei die zeitliche Perspektive: Nicht der erste Handelstag nach der Nachricht ist entscheidend, sondern die nächsten Unternehmensreaktionen, mögliche Details zu Strafzahlungen und die Frage, ob Kundenabflüsse tatsächlich spürbar werden.

    Watchlist reicht vorerst aus

    Der Einbruch der Futu-Aktie ist nachvollziehbar, aber vermutlich übertrieben. China erhöht den Druck auf grenzüberschreitende Broker, und das trifft die Investmentstory an einer empfindlichen Stelle. Doch bislang sieht das Vorgehen eher nach einem harten regulatorischen Einschnitt als nach einem Todesstoß für das Geschäftsmodell aus.

    Futu bleibt riskant, aber nicht uninteressant. Wenn sich der erste Rauch gelegt hat und die tatsächlichen Folgen überschaubar bleiben, könnte die Aktie wieder auf die Kauflisten mutiger Anleger rücken. Der Titel ist damit keine Aktie für schwache Nerven – aber möglicherweise ein überverkaufter China-Tech-Finanzwert mit Comeback-Potenzial. Daher dürfte es sich lohnen den weiteren Verlauf der Aktie zu beobachten.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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