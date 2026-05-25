China greift durch
Futu-Aktie stürzt ab: China-Schock oder Kaufchance nach der Panik?
Die Futu-Aktie ist vor dem Wochenende um mehr als 30 % eingebrochen. China geht gegen grenzüberschreitende Online-Broker vor und will illegale Kapitalabflüsse strenger kontrollieren. Ist der Ausverkauf überzogen?
- Futu-Aktie stürzt nach Pekings Regelschlag ab
- Zweijährige Auslaufphase verbietet Neukäufe
- Futu bleibt riskant, aber international skalierbar
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Ein regulatorischer Paukenschlag aus Peking hat die Aktie von Futu Holdings massiv unter Druck gesetzt. Die chinesische Wertpapieraufsicht CSRC kündigte am Freitag ein verschärftes Vorgehen gegen grenzüberschreitende Wertpapiergeschäfte an. Im Fokus stehen Online-Broker, denen vorgeworfen wird, ohne Onshore-Lizenz Kunden auf dem chinesischen Festland angeworben zu haben.
Betroffen sind unter anderem Futu, Tiger Brokers und Longbridge. Für Futu war die Reaktion an der Börse brutal: Die Aktie sackte im US-Handel um mehr als 30 Prozent ab. Auch andere in den USA gelistete chinesische Aktien wie Alibaba, JD.com und PDD gerieten unter Druck.