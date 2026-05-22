DZ BANK stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern sei trotz Kostengegenwinds auf Kurs, was den diesjährigen Korridor für die operative Marge betrifft, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Kalendereffekte, eine gute Nachfrage aus dem Elektroniksegment und das Haarpflege-Geschäft sollten dem Konzern ein solides zweites Quartal bescheren. Seine Schätzungen reduzierte er wegen negativer Währungs- und Zinseffekte./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 66,06EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte