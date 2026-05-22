Weitere Gewinne - Dow-Rekord vor langem Wochenende

Dividenden-Depot vonHS im April 2026
Kurzüberblick:
Erneut komme ich mit kräftiger Verspätung zu meinem ausstehenden
Monatsbericht. Aber die ersten beiden Mai-Wochenenden waren
einfach viel zu schön, um sie ohne die strahlende Sonne einfach
nur an meinem PC zu verbringen. Vermisst hat ihn noch niemand,
aber jetzt ging ich das gestern und heute endlich an. Es dauert
ja doch immer einige Zeit, bis ein Monat aufbereitet ist...
Der April 2026 war wieder ereignisreich, geprägt von einer kurzen
Verschnaufpause zu Monatsbeginn und anschließender Fortsetzung
der Erholung – begleitet von den ersten starken Dividenden des
Jahres in meinem Depot, so dass die Erträge deutlich über Vorjahr
lagen. Besonders auffällig waren die massiven Bewegungen bei
Organon & Co. Inc. und bei Intel Corp., doch
die gehören leider nicht zu den BIG-5-Aktien meines Depots... Das
Depot entwickelte sich im April stabil bis positiv und glich den
schwachen März wieder aus. Die Jahresziele liegen aktuell im
Plan.
Was hat sich im Depot getan...?
Mini‑Fazit: Ein ereignisreicher Monat mit starken
Einzelbewegungen.
In der ersten April-Woche holte der starke Rebound der
März-Verluste wohl etwas Luft, ehe mein Depot ab der zweiten
April-Woche bis zur Monatsmitte auf das neue Monatshoch
(+6,41%) weiter kletterte. Das konnte
bis zum Monatsende nicht ganz gehalten werden, aber ein
Jahresplus von (+6,06%) kann sich
sehen lassen.
Beim Depotwert Mutares SE & Co. KGaA stand eine
Kapitalerhöhung an. Daran teilzunehmen, hätte mein
Sparplanvolumen deutlich gesprengt, so dass ich die Gelegenheit
zum deutlichen Nachkauf ungenutzt vorüberziehen lies. Die
Verwertung der Bezugsscheine durch die Bank brachte immerhin noch
einen kleinen Ertrag.
Bei den Tagesschwankungen im April fielen mir erneut starke
Einzelbewegungen bei den folgenden Unternehmen auf:
-
Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung
einmal mit über +15% und später
nochmal mit über +30% standen im
direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen
indischen Pharmakonzern.
-
Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten
Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu
deutlich über +20% Tagesplus und
später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine
TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips
ankündigte.
-
Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der
Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen
zu hängen.
-
LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren
Quartalszahlen.
-
IBM Corp.: für die fast -10%
Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren
Umsätzen verantwortlich.
-
Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über
-10% weniger waren auch hier die
Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die
mir aber vielleicht entgangen waren...?
Wie sah der Cashflow aus...?
Mini‑Fazit: Der Cashflow war stark – getragen von
Dividendensteigerungen und einer vorgezogenen
Mercedes-Ausschüttung.
Es gab wie gewohnt auch im April 2026 von mir keine
Gewinnrealisierungen. Dennoch kletterten die Einnahmen im
Vergleich zum Vorjahr erfreulich um +147,79
€ (+81,1%), stark verbessert
durch die in diesem Jahr einen Monat früher eingenommenen
Dividenden der Mercedes-Benz Group AG. Selbst ohne diesen
vorgezogenen Mercedes-Ertrag hat sich der April 2026 aber mit
+59,11 € (+32,44
%) erheblich im Jahresvergleich verbessert:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260515152455-20260430-netto-kapitaleinkuenfte.jpg
Neue Meilensteine sind im April 2026 ebenfalls zu
vermelden! The Western Union Co. ist das sechste
quartalsweise ausschüttende Unternehmen, das nach bereits 26
Mini‑Sparplänen eine zweistellige Quartalsdividende ausschüttet.
Dem steht Medical Properties Trust Inc. nicht nach und
wurde ebenfalls im April das siebte Unternehmen mit einer
zweistelligen Quartalsdividende. Dafür brauchte der REIT - trotz
zweier Kürzungen im bisherigen Sparplanzeitraum - 31
Mini-Sparplaneraten. Das erste Mal war es eigentlich schon vor
einigen Monaten, aber dem monatlich stark schwankend
ausschüttenden Renten-ETF Vanguard USD Emerging Markets
Government Bond UCITS ETF (WKN: A143JQ) gelang nach 32
Monaten Mini‑Sparplanraten jetzt wohl doch endlich dauerhaft mit
12 Ausschüttungen eine Sparplanrate zu finanzieren.
Was machen die Erträge...?
Mini‑Fazit: Die Erträge stiegen deutlich – getragen von
vielen Dividendensteigerungen und dem ersten Beitrag des FS
Credit Opportunities.
Die Gesamteinnahmen aus 36 Wertpapieren betrugen 330,02 €
und resultierten aus 28 (20) Dividenden, 8 (7)
ETF-Ausschüttungen, keinen (0) Fondserträgen und keinen (0)
Zinsinkünften. Erstmals hatte der im März ausgeführte Limit-Kauf
FS Credit Opportunities Corp. mit seiner Monats-Dividende
bei mir zum Ertrag beigetragen.
Neue Ausfälle waren im April noch nicht bekannt, nur die
geringere Dividende von Mercedes-Benz Group AG, die in
diesem jahr zum zweiten Mal in Folge geringer ausfiel und sich um
-0,80 € (-18,60%) auf 3,50 € reduzierte. Sie macht aber
trotzdem noch mehr als ein Viertel des Monatsertrags aus:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260515225645-20260430-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
Erfreuliche Anhebungen der Ausschüttungen verzeichnete mein Konto
dagegen bei Nordea Bank ABP um +0,02
€ (+1,03%) auf 0,96 €, bei
EPR Properties REIT um +0,015 $
(+5,08%) auf 0,31 $, bei DBS Group
Holdings Ltd. um +0,06 SGD
(+10,00%) auf 0,66 SGD und bei
Schaeffler AG um +0,05 €
(+20,00%) auf 0,30 €. Auch bei
Realty Income Corp. gabe es wie gewohnt zum neuen
Quartalsbeginn wieder die übliche kleine Anhebung um +0,0005 $ (+0,19%) auf
jetzt 0,2705 $.
Was macht die Rendite...
Mini‑Fazit: Die Rendite stabilisierte sich und machte
den schwachen März vollständig wett.[/b]
Die Depotentwicklung im Monat April 2026 war stabil bis leicht
positiv. Seit Bestehen des Depots wird folgende Entwicklung
ausgewiesen: Bei comdirect: 26,23% (22,79%) ohne Kosten und bei
Divvydiary: 25,73% (22,09%) mit Kosten. Das gesamtes Vermögen
kletterte um 2,13% (–0,7%) und laut Divvydiary entwickelte sich
das Depot-Vermögen um 3,09% (–3,04%). Also alles weiterhin im
grünen Bereich.
Bei den TOP-5-Aktien[/green]
kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten
Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der
Jahresperformance:
1.(21.) Intel Inc. (+158,18%),
2.(4.) Saipem SpA (+88,76%),
3.(107.) Organon & Co. Inc. (+86,45%),
4.(1.) Dow Inc. (+74,29%)
und
5.(3.) Equinor ASA (+71,86%).
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der
Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich
Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von
-13,63% Jahresverlust ins Plus hoch
katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab,
hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell
Industries N.V. mit +71,78% auf
Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA
reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Die FLOP-5-Aktien veränderten
ihre Jahresperformance im Auftaktmonat des zweiten Quartals wie
folgt:
1.(2.) Carbios SA (-33,48%),
2.(1.) Takkt AG ( -26,22%),
3.(12.) International Business Machines Corp. (
-25,17%),
4.(3.) Deutsche Pfandbriefbank AG ( -23,01%) und
5.(6.) Whirlpool Corp. ( -22,96%).
Takkt AG und Deutsche Pfandbriefbank AG konnten
sich im Monatsvergleich leicht verbessern, blieben aber in den
FLOP 5, während Flowers Foods Inc. mit -19,13%
Jahresverlust auf Platz 9 (4.) und PayPal Holdings Inc.
mit -15,63% Jahresverlust auf Platz 20 (5.) ihre deutlicheren
Verbesserungen zum Absprung aus dem Tabellenkeller nutzten.
Hinweis: Bei meinen
Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin,
dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke
dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne
Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen
kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen
Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des
Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
Die BIG-5-Aktien sind zum 30.04.2026 laut Divvydiary
zusammen 30,47% (31,50%) schwer. Es sind weiterhin und
ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten
Erfassung im Januar 2025 wieder in unveränderter Reihenfolge mit
folgendem Depotanteil:
1.(1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,36%),
2.(2.) Bilfinger SE (6,74%),
3.(3.) BASF SE (6,01%),
4.(4.) Allianz SE (5,87%) und
5.(5.) Pampa Energia SA ADR (4,49%).
Kursrückgange gab es im April für die Bilfinger SE und für
Pampa Energia SA ADR.
Was machen die Ziele...?
Die kann ich tatsächlich alle in grün
vorzeigen:
• Ziel 1 (monatlich positive Kapitalerträge): erfüllt!
• Ziel 2 (Geldeingang steigern): dank schon zahlreicher
April-Dividenden über Plan und damit erfüllt!
• Ziel 3 (Anzahl Geldeingänge erhöhen): erfüllt
• Ziel 4 (Depot im Plus): derzeit voll erfüllt
Der Ausblick auf den nächsten Monat
Das ist keine Frage. Im Mai liegen die Prioritäten klar auf den
Dividenden mit Fokus auf einen ordentlichen Cashflow. Die
erwartete Dividenden érgeben auch in meinem Depot traditionell
den stärksten Monat. Wahrscheinlich werden die saisonalen Effekte
für volatile Kurse sorgen. Als Risiko könnte es nach der
April-Erholung und dem noch nicht geklärten Iran-Krieg eine
mögliche Korrektur geben...? Ich bleibe positiv gestimmt und
freue mich auf einen voraussichtlich vierstelligen Cashflow!
🤗
Ich wünsche euch weiterhin gute Kurse, gute Ideen und gute
Entscheidungen.
Euer vonHS