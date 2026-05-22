Vergleich im Streit um Zalando-Logistikzentrum

Eigentlich sollte über die Einigungsstelle am 3. Juni vor dem Landesarbeitsgericht verhandelt werden. Der Betriebsrat ist für eine Stellungnahme angefragt.

ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Im wochenlangen Streit um eine Einigungsstelle für das von Schließung bedrohte Zalando -Logistikzentrum in Erfurt ist ein Durchbruch erzielt worden. Es sei mit dem Betriebsrat ein Vergleich geschlossen worden, teilte das Unternehmen auf Anfrage in Berlin mit. Er beende das laufende gerichtliche Verfahren. Damit könnten bereits in der kommenden Woche Verhandlungen beginnen. Den Beteiligten bleibe damit eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung erspart, sagte Unternehmenssprecher Christian Schmidt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach Angaben des Zalando-Sprechers sieht der Vergleich auch vor, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt werde. Sollte bis zum 20. Juni keine Einigung erfolgen, würde am 23. Juni die Einigungsstelle eingesetzt. Laut Schmidt gibt es nun einen verbindlichen zeitlichen Fahrplan für die Gespräche. Ziel sei, die Phase der Unsicherheit für die Belegschaft so kurz wie möglich zu halten.

Bei der Einigungsstelle ging es um einen Kompromiss zu einem Interessenausgleich und Sozialplan. Das Arbeitsgericht hatte ihre Einsetzung entschieden, der Betriebsrat rief das Landesarbeitsgericht an. Das Arbeitsrecht sieht Einigungsstellen als Schlichtungsinstanz in Unternehmen vor, wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber in wichtigen Fragen nicht verständigen können.

Zalando will das Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Damit würden rund 2.700 Arbeitnehmer ihren Job verlieren. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn./rot/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 21,04 auf Tradegate (22. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +9,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,38 %. Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +33,91 %/+153,47 % bedeutet.



