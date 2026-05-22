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    Besonders beachtet!

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    Take-Two Interactive Software Aktie weiter abwärts - -10,19 % - 22.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Take-Two Interactive Software Aktie bisher Verluste von -10,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Take-Two Interactive Software Aktie.

    Besonders beachtet! - Take-Two Interactive Software Aktie weiter abwärts - -10,19 % - 22.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Take-Two Interactive ist ein führender US-Publisher von Videospielen (Labels: Rockstar Games, 2K). Kernprodukte: GTA-, Red-Dead-, NBA-2K-, Borderlands-Reihen, Mobile- und Online-Titel. Starke Position im AAA- und Sportsegment, hohe Abhängigkeit von Blockbuster-Franchises. Wichtige Konkurrenten: EA, Activision Blizzard, Ubisoft. USP: qualitativ hochwertige Open-World-Spiele, starke Markenloyalität, langfristige Monetarisierung.

    Take-Two Interactive Software Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026

    Die Take-Two Interactive Software Aktie ist bisher um -10,19 % auf 195,25 gefallen. Das sind -22,15  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,15 %, geht es heute bei der Take-Two Interactive Software Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Take-Two Interactive Software Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,75 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Take-Two Interactive Software bisher ein Minus von -1,69 %.

    Während Take-Two Interactive Software deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,73 %. Damit gehört Take-Two Interactive Software heute zu den auffälligeren Werten.

    Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,96 %
    1 Monat +15,84 %
    3 Monate +26,75 %
    1 Jahr +7,39 %
    Stand: 22.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

    Es gibt 185 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,41 Mrd.EUR € wert.

    Quanten-Aktien: Kursfeuerwerk | Lenovo: KI-Bomm | Telekom: KI-Duett mit SAP


    Die US-Regierung fördert die Entwicklung von Quanten-Computern mit einer Finanzspritze von 2 Milliarden US-Dollar. IBM bekommt das größte Stück vom Kuchen, aber auch weitere Aktien feiern die Förderung. Wo zugreifen?

    Leichte Kursgewinne vor dem langen Wochenende


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    Der Mega-Release ist offiziell bestätigt


    Nach einem deutlichen Kursrückgang zu Beginn des Jahres hat sich die Aktie von Take-Two Interactive seit Ende März wieder deutlich erholt. Gegenüber dem damaligen Tief belaufen sich die Kurszuwächse inzwischen auf knapp +27%. Nun hat der Videospielentwickler Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und einen ganz besonderen Termin bestätigt. Was bedeutet das für Anleger? Die Katze […] The post Take-Two-Aktie: Der Mega-Release ist offiziell bestätigt first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Electronic Arts, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,39 %. Nintendo notiert im Minus, mit -2,51 %. Sony verliert -1,44 % UBISOFT Entertainment notiert im Plus, mit +19,49 %.

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    Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Take-Two Interactive Software

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    +16,41 %
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    +69,06 %
    +42,04 %
    +564,17 %
    +2.966,48 %
    ISIN:US8740541094WKN:914508
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